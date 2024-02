Poľsko kúpilo americký systém bojového velenia za 2,5 miliardy dolárov

Varšava 29. februára (TASR) - Poľsko podpísalo so Spojenými štátmi dohodu o kúpe integrovaného systému bojového velenia (IBCS) v hodnote 2,5 miliardy dolárov (2,31 miliardy eur). Vo štvrtok to povedal poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Poľská armáda získava operačný mozog pre systémy protivzdušnej a protiraketovej obrany. Poľsko bude po USA druhou krajinou, ktorá bude mať tento najmodernejší integrovaný systém bojového velenia na svete," uviedol Kosiniak-Kamysz.



"Na vlastné oči sme na Ukrajine videli, aká dôležitá je protivzdušná a protiraketová obrana, a táto objednávka poskytne Poľsku najlepšie, najmodernejšie a najúčinnejšie nástroje na obranu územia NATO," napísal na sociálnej sieti X americký veľvyslanec vo Varšave Mark Brzezinski. Poľsko IBCS dostane do roku 2031.



Prezident Andrzej Duda si nemyslí, že Rusko vojensky napadne Poľsko, pretože bude na prípadnú agresiu dostatočne pripravené. "Toto všetko platí v prípade, že budeme silní. Nenapádate silných - napádate slabých," vysvetlil vo štvrtok svoj postoj Duda.



Dodal, že "vďaka láskavosti bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Poľsku" má teraz Varšava stíhacie lietadlá piatej generácie F-35, stálu prítomnosť amerických vojakov na území Poľska a veliteľstvo V Corps americkej armády v Poznani.



Varšava v súčasnosti vynakladá na obranu viac ako štyri percentá svojho HDP, čo je najviac spomedzi členov NATO.



Poľsko ako členská krajina Severoatlantickej aliancie a Európskej únie v uplynulých rokoch uskutočnilo významné vojenské akvizície najmä z USA a Južnej Kórey pre obavy o bezpečnosť v dôsledku vojny na susednej Ukrajine.