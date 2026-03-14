Poľsko kvôli ruskému útoku na Ukrajinu nasadilo vojenské lietadlá

Ilustračné foto. Foto: TASR/DPA

Autor TASR
Varšava 14. marca (TASR) - Poľské a spojenecké vojenské lietadlá boli v sobotu v skorých ranných hodinách nasadené na monitorovanie vzdušného priestoru Poľska po tom, čo ruské lietadlá s dlhým doletom podnikli útoky na území Ukrajiny, uviedlo Operačné velenie poľských ozbrojených síl (DORSZ). TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.

O niekoľko hodín neskôr DORSZ informovalo o ukončení leteckej operácie a dodalo, že nebolo zaznamenané žiadne narušenie poľského vzdušného priestoru.

Velenie poľských ozbrojených síl sa poďakovalo spojencom NATO za podporu vrátane vzdušných síl Španielska a Nemecka i holandských ozbrojených síl za podporu ich systémami protivzdušnej obrany.

Ruské dronové a raketové útoky v blízkosti ukrajinského hlavného mesta Kyjev pripravili o život najmenej štyroch ľudí, kým vyše 15 ďalších osôb utrpelo zranenia, uviedla v sobotu Ukrajina.
