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Lublin odmietol zmeniť rodinný stav dvoch žien po prepise sobáša
Vojvodský správny súd v Lubline v apríli nariadil prepísať do poľského registra matrík sobáš, ktorý dvojica uzavrela v roku 2023 v Portugalsku.
Autor TASR
Varšava 6. augusta (TASR) - Dvojica poľských žien, ktoré uzavreli manželstvo v Portugalsku, žiada zmenu svojho rodinného stavu v poľskom registri občanov. Hoci matričný úrad v Lubline po rozhodnutí súdu zapísal ich zahraničný sobáš do matričného registra, v registri obyvateľov sú naďalej vedené ako slobodné, keďže podľa úradu poľský právny systém zmenu rodinného stavu párov rovnakého pohlavia nepozná. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Jolanta Sienkiewiczová-Prochowiczová uviedla, že nesúlad medzi registrami môže mať praktické dôsledky. „Podľa registra PESEL (poľský register občanov) sme slobodné ženy a v praxi nám to môže znemožniť využívať napríklad dávky, alebo iné nároky,“ povedala.
Vojvodský správny súd v Lubline v apríli nariadil prepísať do poľského registra matrík sobáš, ktorý dvojica uzavrela v roku 2023 v Portugalsku. Ženy minulý piatok dostali prepis sobášneho listu, v kolónke rodinný stav je však uvedená iba pomlčka. Sienkiewiczová-Prochowiczová oznámila, že sa odvolajú a budú žiadať zosúladenie údajov v registri PESEL s registrom matrík.
Mesto Lublin uviedlo, že rozsudok správneho súdu vykonalo v plnom rozsahu, keďže sa týkal iba zápisu zahraničného sobášneho listu do registra matrík, nie zmeny údajov v registri PESEL. Podľa úradu súčasná legislatíva neupravuje označenie rodinného stavu pre osoby rovnakého pohlavia v manželstve.
Mesto preto požiadalo o stanovisko úrad lublinského vojvodu. Jeho hovorca Marcin Bubicz uviedol, že úrad nie je oprávnený vykladať všeobecne záväzné právo, a preto postúpil otázku ministerstvu vnútra.
Miestny správny súd sa pri svojom rozhodnutí oprel o judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a Najvyššieho správneho súdu Poľska, podľa ktorej musí členský štát uznať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte EÚ na účely zápisu do registra.
Spor sa ďalej komplikuje tým, že poľský Ústavný súd koncom júla označil časť nariadenia umožňujúceho prepis takýchto sobášov za protiústavnú. Vláda však spochybňuje právnu záväznosť tohto rozhodnutia, pretože niektorí členovia súdu podľa nej neboli vymenovaní v súlade s ústavou.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Jolanta Sienkiewiczová-Prochowiczová uviedla, že nesúlad medzi registrami môže mať praktické dôsledky. „Podľa registra PESEL (poľský register občanov) sme slobodné ženy a v praxi nám to môže znemožniť využívať napríklad dávky, alebo iné nároky,“ povedala.
Vojvodský správny súd v Lubline v apríli nariadil prepísať do poľského registra matrík sobáš, ktorý dvojica uzavrela v roku 2023 v Portugalsku. Ženy minulý piatok dostali prepis sobášneho listu, v kolónke rodinný stav je však uvedená iba pomlčka. Sienkiewiczová-Prochowiczová oznámila, že sa odvolajú a budú žiadať zosúladenie údajov v registri PESEL s registrom matrík.
Mesto Lublin uviedlo, že rozsudok správneho súdu vykonalo v plnom rozsahu, keďže sa týkal iba zápisu zahraničného sobášneho listu do registra matrík, nie zmeny údajov v registri PESEL. Podľa úradu súčasná legislatíva neupravuje označenie rodinného stavu pre osoby rovnakého pohlavia v manželstve.
Mesto preto požiadalo o stanovisko úrad lublinského vojvodu. Jeho hovorca Marcin Bubicz uviedol, že úrad nie je oprávnený vykladať všeobecne záväzné právo, a preto postúpil otázku ministerstvu vnútra.
Miestny správny súd sa pri svojom rozhodnutí oprel o judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a Najvyššieho správneho súdu Poľska, podľa ktorej musí členský štát uznať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte EÚ na účely zápisu do registra.
Spor sa ďalej komplikuje tým, že poľský Ústavný súd koncom júla označil časť nariadenia umožňujúceho prepis takýchto sobášov za protiústavnú. Vláda však spochybňuje právnu záväznosť tohto rozhodnutia, pretože niektorí členovia súdu podľa nej neboli vymenovaní v súlade s ústavou.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)