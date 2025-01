Poľsko: Lukašenko by mal prepustiť aktivistu poľskej menšiny Poczobuta

Minsk 16. januára (TASR) - Poľsko trvá na tom, že Bielorusko by malo prepustiť uväzneného novinára a aktivistu poľskej menšiny Andrzeja Poczobuta, vyhlásil vo štvrtok hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Pawel Wroňski. Odsúdený muž je v bieloruskom väzení od roku 2021. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry PAP.



"Každý vie, čo by mal (Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr) Lukašenko urobiť - prepustiť nevinnú osobu z väzenia," vyhlásil Wroňski. Podľa jeho slov sa o oslobodení Andrzeja Poczobuta (51) viedli rokovania medzi Varšavou a Minskom už opakovane.



Vyjadrenie poľského ministerstva prišlo iba niekoľko hodín po tom, ako Lukašenko vyhlásil, že Poľsko sa Poczobuta vzdalo.



"Poliaci odmietli čo i len viesť rozhovory o Poczobutovi," tvrdil Lukašenko a dodal, že podľa dostupných informácií sa novinár ani nechce ísť do Poľska, píše PAP.



Wroński zdôraznil, že je na Poczobutovi, aby sa rozhodol, či zostane v Bielorusku, alebo odtiaľ odíde.



Poczobuta v Bielorusku zadržali v marci 2021 a následne odsúdili na osem rokov väzenia za "úmyselné podnecovanie nepriateľstva a nenávisti na národnostnom, náboženskom a sociálnom základe". Jeho články o poľských reáliách v Bielorusku boli súdom označené za "rehabilitáciu nacizmu".



Poczobut bol dlhoročným spravodajcom poľského denníka Gazeta Wyborcza a pôsobil aj ako podpredseda Zväzu Poliakov v Bielorusku.



Mnohé štáty považujú Poczobutovo väznenie za politicky motivované, píše PAP. Poľsko opakovane žiadalo Poczobutovo bezpodmienečné prepustenie a zároveň obvinilo bieloruský režim, že obvinenia voči Poczobutovi sú vykonštruované. Ľudskoprávne organizácie považujú Poczobuta za politického väzňa.