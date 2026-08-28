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Poľsko má naďalej záujem o účasť v programe jadrového zdieľania
Do programu Nuclear Sharing patria v súčasnosti Nemecko, Taliansko, Holandsko, Belgicko a Turecko.
Autor TASR
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Varšava 28. augusta (TASR) - Poľsko má naďalej záujem o účasť v programe jadrového zdieľania NATO Nuclear Sharing a rokuje aj o možnosti zapojenia do európskeho jadrového ochranného dáždnika. Vyhlásil to poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz po štvrtkovom vyjadrení svojho štátneho tajomníka Pawla Zalewského, že Poľsko nechce mať jadrové hlavice na svojom území. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Aby som rozptýlil všetky pochybnosti: Poľsko má naďalej záujem o účasť v programe NATO Nuclear Sharing. Vedieme aj rokovania o návrhu na účasť v európskom jadrovom ochrannom dáždniku,“ napísal Kosiniak-Kamysz na sociálnej sieti X. Dodal, že vláda v tejto otázke zastáva jednoznačné stanovisko.
Zalewski po rokovaní v Bruseli so svojím americkým náprotivkom Elbridgeom Colbym uviedol, že prípadná budúca americká vojenská prítomnosť v Poľsku nebude zahŕňať jadrové kapacity. „Poľsko nechce mať na svojom území jadrové hlavice,“ povedal podľa agentúry PAP.
Politik neskôr svoje vyjadrenie na sieti X spresnil s tým, že poľská vláda získala možnosť zapojiť sa do programu DCA (Dual Capabilities Airborne), ktorý znamená prípravu personálu a letectva niesť jadrové hlavice. „To ale neznamená skladovanie jadrovej zbrane v Poľsku. To nie je možné, ani žiadúce," uviedol.
Jeho slová kritizoval šéf prezidentskej kancelárie pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz. „Poľsko už roky dôsledne deklarovalo a naďalej deklaruje svoju pripravenosť niesť väčšiu zodpovednosť za politiku odstrašovania NATO, a to aj v jadrovej oblasti," uviedol na sieti X. Vo štvrtok podľa PAP dodal, že Poľsko chce aj prítomnosť jadrových zbraní na svojom území.
Generál vo výslužbe Stanislaw Koziej verejné vylúčenie rozmiestnenia hlavíc v Poľsku označil za nepochopiteľnú strategickú chybu. „Nemusíme ich mať, ale mali by sme byť schopní ich mať a to je to, čo (ruský prezident) Putin potrebuje vedieť,“ uviedol na sieti X.
Do programu Nuclear Sharing patria v súčasnosti Nemecko, Taliansko, Holandsko, Belgicko a Turecko. Spojené štáty v rámci neho rozmiestňujú jadrové zbrane na území vybraných spojencov, ktorí nemajú vlastný jadrový arzenál. Hostiteľské krajiny poskytujú vycvičených pilotov a lietadlá schopné niesť tieto zbrane, ktoré môžu použiť len so súhlasom amerického prezidenta.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Aby som rozptýlil všetky pochybnosti: Poľsko má naďalej záujem o účasť v programe NATO Nuclear Sharing. Vedieme aj rokovania o návrhu na účasť v európskom jadrovom ochrannom dáždniku,“ napísal Kosiniak-Kamysz na sociálnej sieti X. Dodal, že vláda v tejto otázke zastáva jednoznačné stanovisko.
Zalewski po rokovaní v Bruseli so svojím americkým náprotivkom Elbridgeom Colbym uviedol, že prípadná budúca americká vojenská prítomnosť v Poľsku nebude zahŕňať jadrové kapacity. „Poľsko nechce mať na svojom území jadrové hlavice,“ povedal podľa agentúry PAP.
Politik neskôr svoje vyjadrenie na sieti X spresnil s tým, že poľská vláda získala možnosť zapojiť sa do programu DCA (Dual Capabilities Airborne), ktorý znamená prípravu personálu a letectva niesť jadrové hlavice. „To ale neznamená skladovanie jadrovej zbrane v Poľsku. To nie je možné, ani žiadúce," uviedol.
Jeho slová kritizoval šéf prezidentskej kancelárie pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz. „Poľsko už roky dôsledne deklarovalo a naďalej deklaruje svoju pripravenosť niesť väčšiu zodpovednosť za politiku odstrašovania NATO, a to aj v jadrovej oblasti," uviedol na sieti X. Vo štvrtok podľa PAP dodal, že Poľsko chce aj prítomnosť jadrových zbraní na svojom území.
Generál vo výslužbe Stanislaw Koziej verejné vylúčenie rozmiestnenia hlavíc v Poľsku označil za nepochopiteľnú strategickú chybu. „Nemusíme ich mať, ale mali by sme byť schopní ich mať a to je to, čo (ruský prezident) Putin potrebuje vedieť,“ uviedol na sieti X.
Do programu Nuclear Sharing patria v súčasnosti Nemecko, Taliansko, Holandsko, Belgicko a Turecko. Spojené štáty v rámci neho rozmiestňujú jadrové zbrane na území vybraných spojencov, ktorí nemajú vlastný jadrový arzenál. Hostiteľské krajiny poskytujú vycvičených pilotov a lietadlá schopné niesť tieto zbrane, ktoré môžu použiť len so súhlasom amerického prezidenta.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)