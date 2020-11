Poľsko má rekordný denný počet nakazených a novú provizórnu nemocnicu

Varšava 4. novembra (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom stúpol v Poľsku od utorka o rekordných 24.692 nových infekcií a dosiahol celkový počet 439.536. V stredu to oznámilo poľské ministerstvo zdravotníctva, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra PAP.



Zomrelo ďalších 373 ľudí, čo je zatiaľ najvyšší denný počet od začiatku pandémie. Celkovo v krajine zaznamenali 6475 obetí.



Ministerstvo tiež hlásilo, že hospitalizovaných je 18.654 pacientov s potvrdenou nákazou, 408.121 ľudí je v karanténe, 43.549 osôb je pod hygienicko-epidemiologickým dohľadom. Zatiaľ sa vyliečilo 168.960 ľudí.



Od 24. októbra je celé Poľsko označené ako "červená zóna", kde platia obnovené obmedzenia, napríklad vyučovanie online pre väčšinu študentov a zatvorenie kaviarní aj reštaurácií.



Provizórna nemocnica postavená na Národnom štadióne v metropole Varšava by mala začať fungovať v polovici tohto týždňa, teda v stredu, a mala by byť pripravená na prijatie prvých pacientov.



Rozhodnutie, či tam prijmú pacientov, musia urobiť lekári, napríklad aj tí z nemocnice ministerstva vnútra. Uviedol to šéf premiérovho úradu Michal Dworczyk pre katolícku rozhlasovú stanicu, keď oznamoval otvorenie provizórnej nemocnice vo Varšave. Bude mať kapacitu 1100 - 1200 lôžok pre pacientov v ochorením COVID-19, spôsobovaným novým druhom koronavírusu.



Vysvetlil, že úrady v súčasnosti zápasia s nedostatkom lôžok pre infikovaných pacientov, predovšetkým v regiónoch, kde je miera nákazy koronavírusom najvyššia.



Dodal, že po celej krajine vznikajú izolačné zariadenia pre pacientov s miernymi príznakmi infekcie a lôžka v nemocniciach tak môžu ostať pre pacientov vo vážnom stave. Tieto "izolačky" sú miestami, kde sa môžu ľudia z nákazy zotavovať. Posielajú tam aj ľudí, ktorí sa nemôžu izolovať doma, pretože napríklad žijú s osobami z vysoko rizikovej skupiny.