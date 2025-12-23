< sekcia Zahraničie
Poľsko má v reakcii na poznatky z Ukrajiny plán rozvoja armády
Autor TASR
Varšava 23. decembra (TASR) - Poľsko má v reakcii na poznatky z vojny na Ukrajine a nové výzvy nový plán rozvoja svojich ozbrojených síl. Program na roky 2025 - 2039 podpísal minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informovalo v utorok ministerstvo obrany. Dokument má strategický význam, určuje priority modernizácie armády a konkrétne obranné kapacity štátu, informuje varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na komuniké ministerstva a web Portal obronny.
Dokument má utajovaný charakter, keďže obsahuje dáta o obranných kapacitách poľskej armády. Je však známe, že program zahŕňa sedem hlavných oblastí rozvoja - protivzdušnú, protiraketovú a protidronovú obranu, výrobu munície a budovanie zásob, rozviedku, mobilitu, logistiku, výcvik a bojovú pripravenosť. Zameriava sa aj na rozvoj systémov dronov a umelej inteligencie, ktoré majú zásadne zvýšiť efektivitu velenia a presnosť zásahov.
Podľa rezortu obrany bolo jeho vypracovanie nevyhnutné vzhľadom na skúsenosti z vojny na Ukrajine a nové výzvy v kybernetickom a kozmickom priestore. Cieľom je vybudovať armádu schopnú viesť koordinované operácie na súši, mori, vo vzduchu i v informačnej a kybernetickej oblasti v scenári prípadného konfliktu vysokej intenzity.
Náčelník generálneho štábu generál Wieslaw Kukula zdôraznil, že moderná armáda musí spájať kvantitu s kvalitou, aby bola schopná reagovať na hybridné a kybernetické hrozby. Plán zahŕňa inteligentné riadenie multidoménových operácií, dominanciu vo vzduchu, integrovanú obranu, nové zálohy či robotizáciu ozbrojených síl.
Program vychádza zo zákona o obrane vlasti z roku 2022 a nadväzuje na štandardy plánovania v rámci NATO. Podľa Kosiniaka-Kamysza predstavuje dlhodobý rámec, ktorý má zabezpečiť, aby Poľsko disponovalo plnohodnotnou a technologicky vyspelou armádou pripravenou na obranu krajiny aj spojencov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
