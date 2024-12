Poľsko má vyšší počet nelegálnych migrantov na hranici s Bieloruskom

Varšava 19. decembra (TASR) - Poľsko v tomto roku opäť zaznamenalo výrazný nárast pokusov o nelegálny vstup na svoje územie cez spoločnú hranicu s Bieloruskom. Vo štvrtok to uviedol námestník ministra vnútra Czeslaw Mroczek počas parlamentnej debaty. Pohraničná stráž podľa jeho vyjadrenia eviduje do 15. decembra 30.000 takýchto pokusov. TASR o tom informuje podľa agentúry PAPA



Podľa štatistiky v 2023 to bolo len necelých 26.000 prípadov, rok predtým viac ako 15.000. Poľsko a Európska únia obviňujú autoritárskeho bieloruského vodcu Alexandra Lukašenka, že podporuje migrantov z krízových oblastí, aby ich pokusy o nelegálny prechod hranice zvyšovali tlak na EÚ.



Poľsko v lete 2022 v snahe obmedziť nelegálny vstup na svoje územie zabezpečilo hranicu s Bieloruskom 5,5 metra vysokým plotom a elektronickým dohľadovým systémom. Išlo súčasť ochrany vonkajšej hranice EÚ.



Pretrvávajúce nelegálne pokusy migrantov bez dokladov vstúpiť na územie EÚ rieši na hranici s Bieloruskom aj Lotyšsko.