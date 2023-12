V Poľsku záhadne vypadáva GPS, médiá špekulujú o vojenských cvičeniach

Varšava 27. decembra (TASR) - Poľský úrad pre leteckú dopravu (PAZP) vydal výstrahu pre pilotov v krajine pred anomáliami signálu GPS, ktoré pretrvávajú už od pondelka, informuje TASR s odvolaním sa na stredajšiu správu poľskej tlačovej agentúry PAP. Štátne inštitúcie sa k príčinám poruchy nevyjadrili, poľské médiá ju však dávajú do súvisu s vojenskými cvičeniami.



Web Business Insider Polska píše, že záhadné problémy so signálom GPS si môžu všimnúť aj ľudia plaviaci sa v Baltskom mori. Najviac sa tieto problémy prejavujú práve na mori a v severných vojvodstvách Poľska, v menšej miere aj na východe a v strede krajiny.



Špecializovaný portál GPSJam.org, ktorý monitoruje signál GPS najmä v Európe a Severnej Amerike, zobrazuje vysokú úroveň rušenia signálu vo veľkej časti Poľska. Ešte pred niekoľkými dňami tam žiadne problémy so signálom GPS neboli.



Podobná situácia je podľa serveru Onet aj vo východnom Rumunsku, juhozápadnej časti Čierneho mora a vo východnom Stredomorí. Bezpečnostný portál Sekurak uvádza ako pravdepodobnú príčinu vojenské cvičenia. Úrady totiž už vopred vydali varovania o možnom narušení signálu GPS v určitých oblastiach. Poľská armáda však pre Onet uviedla, že nevie o tom, že by výpadky signálu GPS súviseli s jej aktivitami alebo činnosťou spojeneckých armád.



Onet tiež cituje Tomasza Szulca z analytického oddelenia Európskeho centra pre mimovládne projekty, ktorý sa domnieva, že signál GPS možno narúšajú ruské ozbrojené sily. Ruské ministerstvo obrany často informuje o cvičeniach jednotiek umiestnených v Kaliningradskej oblasti. V utorok mali napríklad nacvičovať stíhačky Su-27 vzdušné súboje nad neutrálnymi vodami Baltského mora a do osobitných cvičení boli zapojené aj lode ruskej Baltskej flotily.