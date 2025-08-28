< sekcia Zahraničie
Poľsko, Maďarsko a Ukrajina si po zákaze pre Brovdiho vymenili názory
Rozhodnutie maďarskej vlády už okomentoval aj sám Brovdi.
Autor TASR
Budapešť 28. augusta (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo štvrtok večer reagoval na výroky svojho poľského rezortného kolegu Radoslawa Sikorského, ktorý do Poľska pozval veliteľa ukrajinských bezpilotných síl Roberta „Maďara“ Brovdiho. Tomu Budapešť krátko predtým udelila trojročný zákaz vstupu do schengenu v dôsledku ukrajinských útokov na ropovod Družba. Šéf maďarskej diplomacie na X reagoval aj na ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu. Upozornila na to agentúra PAP, informuje TASR.
„Zatiaľ čo ruské rakety zosielajú smrť na Kyjev, Maďarsko zakazuje vstup odvážnemu príslušníkovi maďarskej národnosti, ktorý sa odvážil bojovať za slobodu Ukrajiny. Veliteľ Maďar, ak potrebujete oddych a rekreáciu a Maďarsko vás nevpustí, buďte našim hosťom v Poľsku,“ uviedol na sociálnej sieti X Sikorski na margo rozhodnutia Budapešti.
Šéf maďarskej diplomacie na túto ponuku reagoval odpoveďou priamo pod Sikorského príspevkom. „Ohrozenie energetickej bezpečnosti Maďarska nemá nič spoločné so slobodou Ukrajiny,“ vyhlásil.
Sybiha v reakcii na rozhodnutie Budapešti napísal, že „Maďarsko stojí na zlej strane histórie“. Szijjártó mu na sociálnej sieti taktiež odpovedal.
„Toto nie je naša vojna! Nie sme za ňu zodpovední, nezačali sme ju, nezúčastňujeme sa na nej. Prestaňte nás provokovať, prestaňte ohrozovať našu energetickú bezpečnosť a prestaňte sa snažiť vtiahnuť nás do vašej vojny,“ napísal.
Rozhodnutie maďarskej vlády už okomentoval aj sám Brovdi. Na Telegrame zverejnil video z útoku na Družbu v blízkosti bieloruských hraníc. „Rusi choďte domov,“ napísal v popise príspevku a maďarskej vláde odkázal, že „do vlasti svojho otca prídem aj bez vás“.
