Migranti na poľko-bieloruských hraniciach hádzali do policajtov kamene

Varšava 14. novembra (TASR) - Skupina migrantov, ktorá sa pokúšala prejsť cez štátne hranice z Bieloruska do Poľska, napadla poľských policajtov kameňmi, pričom jedného z nich zasiahla do prilby. Podľa agentúry AP o tom v nedeľu informovala poľská polícia.



Podľa uvedeného zdroja sa incident udial v sobotu večer pri dedine Klukowicze-Kolonia, ležiacej blízko poľsko-bieloruských hraníc. Polícia spresnila, že dopad vrhnutého kameňa bol taký silný, že helmu, ktorú mal napadnutý policajt na hlave, dokázal viditeľne poškodiť.



K ďalšiemu podobnému incidentu došlo tri hodiny predtým pri pohraničnej obci Starzyna, kde približne 50 migrantov prelomilo hraničnú bariéru. Polícia následne zatkla 22 občanov Iraku.



Vo východných pohraničných oblastiach Poľska táboria tisíce migrantov z Blízkeho východu, ktorí sa chcú dostať do Poľska a odtiaľ ďalej do Európy. Európska únia však obviňuje Bielorusko, že zámerne privádza ľudí do východnej Európy a následne ich pašuje na Západ.



Situácia na hraniciach medzi Poľskom a Bieloruskom sa vystupňovala 8. novembra. Niekoľko tisíc ľudí vtedy prišlo z bieloruskej strany k poľským hraniciam a odmieta opustiť pohraničné pásmo. Niektorí z nich sa pokúšajú dostať do Poľska aj zvalením alebo prestrihnutím plotu z ostnatého drôtu.



Členské štáty EÚ obviňujú Minsk zo zámernej eskalácie krízy a žiadajú uvalenie sankcií. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko zasa tvrdí, že za túto situáciu si môžu samotné západné krajiny, lebo v dôsledku ich konania ľudia utekajú zo svojej vlasti pred vojnou.