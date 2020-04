Poľsko v prípade zhoršenia situácie nevylučuje návrat k opatreniam

Varšava 20. apríla (TASR) - Poľsko môže znovu sprísniť obmedzenia zavedené v rámci boja proti novému koronavírusu, ak by došlo k výraznému nárastu počtu prípadov nákazy. Uviedol to v pondelok minister zdravotníctva Lukasz Szumowski, ktorého citovala agentúra Reuters.



"To sa môže vždy (zvrátiť)," odpovedal Szumowski v rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu na otázku, či by sa uvoľnenie obmedzení mohlo zvrátiť, ak by došlo k prudkému nárastu v počte infikovaných.



Poľsko od pondelka znovu otvorilo pre verejnosť parky i lesy. Vláda sa rozhodla zmierniť niektoré obmedzenia, ktoré každodenný život prakticky zastavili.



Poľská vláda v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásila 20. marca stav pohotovosti a uzavrela všetky školy, divadlá a kiná a obmedzila verejné zhromaždenia. Do polovice apríla sú zatvorené aj štátne hranice. Od 16. apríla je v Poľsku zároveň povinné na verejnosti nosiť rúško zakrývajúce nos a ústa, pripadne jeho náhradu, napríklad šatku alebo šál.



V Poľsku v nedeľu potvrdili 545 nových prípadov nákazy, čo je zatiaľ najvyšší prírastok za 24 hodín. V krajine dosiaľ celkovo zaznamenali 9453 prípadov nákazy koronavírusom a 362 úmrtí, informovalo v pondelok ráno tamojšie ministerstvo zdravotníctva.