Ministri obrany a tajných služieb Poľska sa tajne stretli so šéfom CIA
Rokovanie sa uskutočnilo v utajenom režime a bez účasti médií počas Ratcliffovej neohlásenej návštevy Poľska.
Autor TASR
Varšava 23. januára (TASR) - Poľský vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sa na začiatku tohto týždňa tajne stretol s riaditeľom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Johnom Ratcliffom. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP, ktorá sa odvolala na zdroje z prostredia ministerstva.
Rokovanie sa uskutočnilo v utajenom režime a bez účasti médií počas Ratcliffovej neohlásenej návštevy Poľska. Podľa dostupných informácií nie sú známe ani témy, ktorým sa predstavitelia počas stretnutia venovali.
Rádio RMF 24 s odvolaním sa na zdroje vo Washingtone informovalo, že šéf CIA sa stretol aj s ministrom pre koordináciu tajných služieb Tomaszom Siemoniakom.
John Ratcliffe stojí na čele CIA približne rok. Do funkcie nastúpil 23. januára 2025 krátko po tom, ako sa prezidentom Spojených štátov stal Donald Trump. Počas jeho predchádzajúceho mandátu pôsobil Ratcliffe ako riaditeľ amerických tajných služieb (DNI).
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
