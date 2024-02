Moderátor poľskej televízie sa ospravedlnil za homofóbnu propagandu

Varšava 13. februára (TASR) - Aktivista za práva LGBTQ ľudí v Poľsku Bart Staszewski je presvedčený, že v krajine prichádza "nový začiatok". Reagoval na ospravedlnenie sa moderátora štátnej televízie za homofóbnu propagandu šírenú v štátnych médiách v posledných rokoch. TASR prevzala utorkovú správu z tlačovej agentúry AP.



"Prekvapilo ma to," povedal Staszewski. Bol jedným z dvoch aktivistov pozvaných do vysielania v nedeľu večer, kde sa im moderátor štátnej televízie TVP ospravedlnil.



Televízny moderátor Wojciech Szeląg začal debatu s oboma aktivistami slovami: "V Poľsku boli veľa rokov namierené hanebné slová proti mnohým jednotlivcom len preto, že sa sami rozhodli byť tým, čím sú, a sami sa rozhodli, koho milujú. LGBT+ ľudia nie sú ideológia, ale sú to ľudia s konkrétnymi menami, tvárami, príbuznými a priateľmi."



"Všetci títo ľudia by mali presne z tohto miesta počuť slovo ´Prepáčte´," pokračoval Szelag. "Prepáčte," dodal.



Staszewski bol jedným z cieľov útokov predchádzajúcej vlády a dodal: "Neuvedomoval som si, ako veľmi som potreboval počuť ospravedlnenie."



Počas ôsmich rokov vlády strany Právo a spravodlivosť (PiS) štátne médiá šírili stranícku líniu, podľa ktorej sú LGBTQ+ ľudia hrozbou pre poľské rodiny. Prezident Andrzej Duda, spojenec bývalej vlády, tiež vyhlásil, že súhlasí s myšlienkou, že LGBT je "ideológia" a "nie ľudia". Dodal tiež, že táto LGBT "ideológia" je škodlivejšia než komunizmus.



Po nástupe novej centristickej vlády premiéra Donalda Tuska sa to zmenilo. Vláda urýchlene odvolala podporovateľov strany PiS z mocenských funkcií dohliadajúcich na štátne médiá.



Aktivista Staszewski reagoval, že ospravedlnenie bolo osviežením a má pocit, že je to "nový začiatok". Povedal však tiež, že aj novú vládu čaká práca, pretože zväzky osôb rovnakého pohlavia poľské zákony stále nedovoľujú. Komunita LGBTQ+ ľudí takisto presadzuje, aby noví predstavitelia schválili zákon proti nenávistným prejavom.