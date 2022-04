Morawiecki vyzval na vyšetrovanie „genocídy“ na Ukrajine

Varšava 4. apríla (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v pondelok vyzval na medzinárodné vyšetrovanie "genocídy", ktorej sa dopúšťajú ruské jednotky na Ukrajine. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Navrhujeme medzinárodnú komisiu na vyšetrovanie týchto zločinov genocídy," povedal Morawiecki v súvislosti so zjavným zabíjaním civilistov v ukrajinských mestách - vrátane mesta Buča v blízkosti ukrajinskej metropoly Kyjev.



V ukrajinskom meste Buča sa doteraz našlo až 340 tiel. Ide zrejme o výsledok "masakry", ktorú majú na svedomí ruské jednotky. V pondelok to napísala agentúra DPA s odvolaním sa na informácie denníka Ukrajinská pravda (UP).



Ukrajinská prokuratúra nariadila pitvu tiel s cieľom pochopiť kontext zločinov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil ruské jednotky z genocídy. Moskva tieto obvinenia odmieta.