Premiér Morawiecki vyzval občanov, aby zostali počas Vianoc doma

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Varšava 21. novembra (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v sobotu vyzval svojich spoluobčanov, aby necestovali počas vianočných sviatkov, keďže vláda plánuje väčšinu opatrení súvisiacich s koronavírusovou pandémiou predĺžiť. Netýka sa to obchodov v nákupných centrách, ktoré sa znovu otvoria od budúcej soboty. Informovala o tom agentúra AFP." povedal Morawiecki s tým, že vláda hľadá spôsoby zavedenia obmedzení pohybu. Uviedol, že poľskí občania by mali Vianoce tráviť iba so svojimi najbližšími rodinnými príslušníkmi a nemali by sa presúvať medzi mestami.Morawiecki takisto oznámil, že predajne v nákupných centrách sa znovu otvoria od 28. novembra. Reštaurácie, bary, posilňovne, kiná a divadlá však zostanú zatvorené minimálne do 27. decembra. Zatvorené zostanú aj školy, kde bude naďalej prebiehať dištančná výučba." vyjadril Morawiecki znepokojenie nad vysokou smrtnosťou infikovaných koronavírusom nového typu v Poľsku, aj keď podotkol, že počet nových prípadov sa stabilizoval.Poľské ministerstvo zdravotníctva v sobotu informovalo, že v krajine pribudlo od piatka ďalších 574 úmrtí na ochorenie COVID-19. Chorobe tak podľahlo už celkovo 13.288 ľudí. Za posledných 24 hodín pribudlo v krajine aj 24.213 prípadov nákazy, čím sa celkový počet infikovaných zvýšil na 843.475.Sprísnené karanténne opatrenia platia v Poľsku od 7. novembra.