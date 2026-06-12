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Poľsko môže od USA získať ďalšiu veľkú pôžičku na vojenskú techniku
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz označil novú možnosť úveru za zaujímavú.
Autor TASR
Varšava 12. júna (TASR) - Poľsko môže získať ďalšiu pôžičku vo výške štyri miliardy dolárov na nákup vojenskej techniky v rámci amerického programu Foreign Military Financing (FMF). V piatok o tom informoval námestník ministerstva zahraničných vecí USA Thomas DiNanno počas slávnostného zaradenia lietadiel F-35 do výzbroje poľských ozbrojených síl. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
DiNanno uviedol, že ide o novú sumu nad rámec doterajších záväzkov. Celkový objem prostriedkov, ktoré bude mať Poľsko v rámci programu k dispozícii, sa tak zvýši na takmer 20 miliárd dolárov. Peniaze môže využiť na nákup americkej vojenskej techniky vrátane ďalších stíhačiek F-35.
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz označil novú možnosť úveru za zaujímavú a potvrdil, že ministerstvo ju posúdi s ohľadom na potreby armády a finančné možnosti štátu.
Program FMF poskytuje spojencom a partnerom USA pôžičky a granty na nákup americkej vojenskej techniky. Poľsko uzavrelo poslednú dohodu v rámci tohto programu v júli minulého roka, tiež vo výške štyri miliardy dolárov.
Varšava využíva prostriedky z FMF najmä na urýchlenie modernizačných projektov a financovanie už uzatvorených zbrojných kontraktov so Spojenými štátmi. Doteraz si v rámci programu požičala približne 15 miliárd dolárov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
DiNanno uviedol, že ide o novú sumu nad rámec doterajších záväzkov. Celkový objem prostriedkov, ktoré bude mať Poľsko v rámci programu k dispozícii, sa tak zvýši na takmer 20 miliárd dolárov. Peniaze môže využiť na nákup americkej vojenskej techniky vrátane ďalších stíhačiek F-35.
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz označil novú možnosť úveru za zaujímavú a potvrdil, že ministerstvo ju posúdi s ohľadom na potreby armády a finančné možnosti štátu.
Program FMF poskytuje spojencom a partnerom USA pôžičky a granty na nákup americkej vojenskej techniky. Poľsko uzavrelo poslednú dohodu v rámci tohto programu v júli minulého roka, tiež vo výške štyri miliardy dolárov.
Varšava využíva prostriedky z FMF najmä na urýchlenie modernizačných projektov a financovanie už uzatvorených zbrojných kontraktov so Spojenými štátmi. Doteraz si v rámci programu požičala približne 15 miliárd dolárov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)