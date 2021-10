Poľsko musí platiť penále pre súdne reformy, rozhodol Súdny dvor EÚ

Luxemburg 27. októbra (TASR) - Súdny dvor EÚ so sídlom v Luxemburgu v stredu rozhodol, že Poľsko musí platiť denné penále vo výške milión eur v súvislosti so spornými súdnymi reformami. Informovala o tom agentúra DPA.



Penále pre Varšavu sú podľa verdiktu európskeho súdu "nevyhnutné na to, aby sa predišlo vážnym a nenapraviteľným škodám voči právneho poriadku Európskej únie a hodnotám, na ktorých je založená, a to najmä voči zásade právneho štátu," píše agentúra AP.



Stredajšie rozhodnutie prichádza po tom, čo eurokomisia požiadala o uvalenie "finančných penále", aby sa zaistilo dodržanie júlového predbežného opatrenia Súdneho dvora EÚ voči aplikácii časti poľskej súdnej reformy. Poľský ústavný súd totiž toto rozhodnutie odmietol s tým, že je v rozpore s poľskou ústavou.



Súdny dvor EÚ predtým rozhodol, že Poľsko musí "okamžite zastaviť" platnosť zákonov súvisiacich s fungovaním disciplinárnej komory tamojšieho Najvyššieho súdu. Podľa EK disciplinárna komora poľského Najvyššieho súdu, ktorá vznikla v roku 2017, narúša nezávislosť súdnictva, a tým aj európske právo. Poľsko ustanovilo disciplinárnu komoru v rámci širšej súdnej reformy, ktorá sa stala predmetom dlhodobého sporu medzi Varšavou a Bruselom.



Poľská vláda tvrdí, že cieľom reformy je boj proti korupcii a reliktom komunizmu v justícii.