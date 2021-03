Poľsko na dva týždne sprísni opatrenia zamerané na boj proti pandémii

Varšava 26. marca (TASR) - Poľská vláda rozhodla vo štvrtok o sprísnení protipandemických opatrení - na dvojtýždňové obdobie okolo veľkonočných sviatkov sa zavrú škôlky, obchody s nábytkom či kaderníctva a obmedzený bude i počet veriacich v kostoloch (jedna osoba na 20 metrov štvorcových). Nové pravidlá začnú platiť v sobotu a potrvajú do 9. apríla, informovala agentúra AP.



Vláda tak rozhodla po tom, čo v krajine druhý deň za sebou zaznamenali rekordný počet nových prípadov nákazy koronavírusom. Cieľom nových opatrení čo najviac obmedziť mobilitu a kontakty medzi ľuďmi.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki vyhlásil, že tieto opatrenia sú potrebné v záujme záchrany životov, zachovania pracovných miest a aby sa zabránilo tomu, že sa zdravotnícky sektor dostane na hranu svojich možností a kapacít. Varoval, že Poľsko je len krok od toho, že nebude schopné zabezpečiť náležitú starostlivosť o hospitalizovaných pacientov.



"Poľsko sa nachádza v najťažšom okamihu pandémie za 13 mesiacov," uviedol Morawiecki na tlačovej konferencii. Motorom tretej vlny pandémie je nákazlivejší britský variant koronavírusu. "Vývoj vírusu a britská mutácia nevedú len k vyššiemu počtu prípadov, ale spôsobujú i viac hospitalizácií," povedal minister zdravotníctva Adam Niedzielski. Dodal, že situácia je vážna najmä v Sliezsku.



Všetci prichádzajúci do Poľska cez južné hranice z Českej republiky alebo zo Slovenska budú musieť podstúpiť test na koronavírus alebo ísť do karantény, dodal Morawiecki podľa agentúry AFP.



Morawiecki označil hromadné očkovanie za hlavný nástroj, ako poraziť pandémiu COVID-19. Priblížil, že zdravotníci, z ktorých už bola veľká časť zaočkovaná, zaznamenali výrazný pokles čo sa týka prípadov nákazy i úmrtí.



Poľsko začiatkom marca znovu zaviedlo čiastočný lockdown a zatvorilo školy, obchodné centrá, múzeá či kiná. Reštaurácie a bary sú s výnimkou donášok zatvorené od novembra.



V krajine hlásili vo štvrtok 34.151 nových prípadov nákazy, čo je najviac od začiatku pandémie. Ochoreniu COVID-19 podľahlo ďalších 520 ľudí, čím celkový počet obetí dosiahol 50.860.