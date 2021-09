Na hraniciach poľských s Bieloruskom zomrel ďalší migrant

Varšava 24. septembra (TASR) – Ďalší migrant zahynul v poľskom pohraničnom regióne blízko hraníc s Bieloruskom, uviedla v piatok poľská pohraničná stráž. Informuje o tom agentúra DPA.



V piatok v skorých ranných hodinách zastavili skupinu ľudí z Iraku 500 metrov od štátnych hraníc s východným susedom Poľska, uviedli na sociálnej sieti členovia poľskej pohraničnej stráže.



Predpokladá sa, že jeden z mužov zomrel na infarkt a snahy záchranárov o jeho oživenie neboli úspešné. Ďalšieho muža zo skupiny previezli do nemocnice po tom, čo mu vyšiel pozitívny test na koronavírus.



Informácie poskytnuté pohraničnou strážou nebolo možné nezávisle overiť, pretože Poľsko v pohraničnom regióne s Bieloruskom vyhlásilo výnimočný stav a novinári či predstavitelia humanitárnych organizácií do oblasti nemajú prístup, približuje DPA.



V pohraničnej oblasti na poľskej strane objavili telá troch ľudí už v nedeľu, oznámil poľský premiér Mateusz Morawiecki. Údajne sa pokúšali vstúpiť do Poľska nelegálne.



Vláda vo Varšave obviňuje bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že organizovane privádza utečencov z krízových oblastí k vonkajším hraniciam Európskej únie. Lukašenko koncom mája tohto roka uviedol, že Minsk v reakcii na sprísnené západné sankcie na Bielorusko už nebude brániť migrantom v cestovaní do EÚ.