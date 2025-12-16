< sekcia Zahraničie
Poľsko: Na omšiach sa podľa cirkvi zúčastňuje necelá tretina katolíkov
Varšava 16. decembra (TASR) - Účasť veriacich na nedeľných bohoslužbách v Poľsku v roku 2024 mierne vzrástla. Vyplýva to z údajov ročenky Štatistického inštítutu katolíckej cirkvi (ISKK), ktorú v pondelok predstavila Konferencia biskupov Poľska. Podľa riaditeľa inštitútu Marcina Jewdokimowa ide o stabilizáciu po poklese počas pandémie, informuje varšavský spravodajca TASR.
Nedeľné bohoslužby v roku 2024 pravidelne navštevovalo 29,6 percenta katolíkov, čo je o 0,6 percentuálneho bodu viac v porovnaní s rokom 2023 a o 1,3 bodu viac v porovnaní s rokom 2021. Je to však stále menej oproti 37 percentám v roku 2019. „Pandémia spôsobila výrazný pokles účasti nielen v kostoloch, ale aj v kultúrnych inštitúciách. Dnes pozorujeme návrat k predchádzajúcemu stavu,“ povedal Jewdokimow s tým, že cirkev hľadá nové formy aktivity a zapojenia veriacich.
Najvyššiu účasť na omšiach zaznamenali diecézy na hraniciach so Slovenskom - tarnovská (62 percent), rzeszowská (52 percent) a przemyská (50 percent), najnižšiu diecézy pri hraniciach s Nemeckom. Vzrástol aj počet prijímateľov eucharistie. Podľa údajov z roku 2024 takmer každý druhý účastník omše pristupoval k svätému prijímaniu. Náboženstvo na školách navštevovali približne tri štvrtiny všetkých žiakov.
Oproti tomu počet udelených sviatostí má klesajúcu tendenciu. V roku 2024 bolo v Poľsku pokrstených o vyše 20.000 detí menej a manželstvo v kostole uzavrelo 68.300 párov (pokles o 12 percent). „V Poľsku máme demografickú krízu, takže pokles počtu, o ktorom hovoríme, súvisí aj s poklesom pôrodnosti.“ vysvetlil Jewdokimow. Zatiaľ čo pokrstených je 87 percent novonarodených detí, sobáš v kostole si volí len vyše polovica všetkých snúbencov.
Inštitút zároveň upozornil, že napriek úbytku duchovných a rehoľníkov sa zvyšuje angažovanosť laikov. Od roku 2018 sa počet kňazov znížil z 20.577 na 18.170 a počet seminasristov klesol z 1985 na 984. Stúpol však počet trvalých diakonov, ktorí môžu byť ženatí a vysluhovať niektoré sviatosti. „Na jednej strane vidíme pokles počtu kňazov a rehoľníkov, na druhej strane čoraz väčšiu aktivitu laikov v živote farností,“ poznamenal Jewdokimow.
Podľa autorov ročenky sú poľské trendy podobné globálnemu vývoju - od roku 1970 sa počet kňazov vo svete znížil, zatiaľ čo počet katolíkov vzrástol na 1,405 miliardy a dosiahol 18 percent svetovej populácie. Katolícka cirkev v Poľsku sleduje štatistiky návštevnosti bohoslužieb už od roku 1980.
