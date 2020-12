Poľsko na Silvestra obmedzí voľný pohyb osôb, vyhlásil vládny hovorca

Varšava 28. decembra (TASR) - Obyvatelia Poľska sa počas Silvestra nebudú môcť voľne pohybovať na verejnosti. Urobiť tak môžu len vo výnimočných prípadoch a z oprávnených dôvodov, uviedla agentúra PAP s odvolaním sa na pondelkové vyhlásenie tamojšieho hovorcu vlády Piotra Müllera.



"Okrem pracovných alebo závažných osobných dôvodov bude voľný pohyb osôb zakázaný; nejde však o zákaz vychádzania," uviedol Müller. "Opatrenia (obmedzujúce voľný pohyb) platia v súlade so súčasnými nariadeniami," dodal.



Od 19.00 h dňa 31. decembra 2020 do 06.00 h 1. januára 2021 bude možné sa na území Poľska voľne pohybovať len v súvislosti s vykonávaním oficiálnych, pracovných alebo obchodných aktivít alebo v prípade zabezpečenia každodenných potrieb, dodala PAP.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki v nedeľu uviedol, že počas Silvestra v krajine nenariadi zákaz vychádzania, keďže tento krok by si vyžadoval vyhlásenie núdzového stavu. Zároveň Poliakov vyzval, aby nevychádzali von, vyhýbali sa používaniu zábavnej pyrotechniky a Silvester oslávili v "kruhu najbližších".



Poľsko v pondelok zaznamenalo ďalších 3211 prípadov koronavírusu SARS-CoV-2 a 29 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19, píše PAP. Celkový počet prípadov nákazy od začiatku pandémie dosiahol 1.261.010 a 27.147 osôb zomrelo.