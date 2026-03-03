< sekcia Zahraničie
Na Svetovej výstave dronov Poľsku prezentovali štúdiu zo Slovenska
Autor TASR
Varšava 3. marca (TASR) - Na Drone World Expo vo Varšave bola v utorok prezentovaná slovenská štúdia o budúcnosti dronov v krajinách strednej Európy. Výskumník Katedry politológie Univerzity Komenského a riaditeľ think-tanku Adapt Institute Viliam Ostatník predstavil výsledky štúdie o budúcnosti dronového priemyslu a možnostiach jeho rozvoja. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Podujatie patrí medzi najväčšie výstavy zamerané na drony a bezpilotné systémy v strednej Európe. Vystavovatelia z regiónu, ale aj z Taiwanu, či USA prezentujú svoje systémy, senzory, radary, kamery či materiály určené pre civilné aj vojenské využitie. Koná sa pod záštitou ministerstiev obrany a vnútra a zúčastnili sa na ňom politici, či vysokí velitelia ozbrojených síl.
Ostatník vyzdvihol pozvanie slovenskej organizácie na konferenciu. „Udržiavať kontakt s Poľskom, ktoré je obrovským a veľmi dôležitým hráčom na dronovom poli je dôležité,“ uviedol a dodal, že je dobré, že na podujatí zaznel hlas zo Slovenska.
V rámci výskumu experti z inštitútu vytvorili štyri scenáre budúceho vývoja. V jednom z nich rátajú so širokým využívaním dronov naprieč hospodárstvom, napríklad v poľnohospodárstve či pri riešení krízových situácií. Predpokladajú pritom, že tieto stroje sa stanú súčasťou každodenného života a fungovania inteligentných miest.
„Od takéhoto scenára sme to prebrali až po scenár, v ktorom vzniká závislosť od štátu. V tomto scenári štát ako hlavný aktér využíva a v niektorých prípadoch môže aj zneužívať dronové technológie na to, aby zvýšil svoju kontrolu nad obyvateľstvom,“ priblížil Ostatník.
Za kľúčový faktor ďalšieho rozvoja označil budovanie infraštruktúry. „Jedna vec je vyvinúť technológiu, a druhá je, že keď chýba infraštruktúra, tak jednoducho nebude plnohodnotne použiteľná,“ upozornil.
V spolupráci medzi Slovenskom a Poľskom vidí potenciál najmä v oblasti poľnohospodárstva a obrany. „Ja si myslím, že ten potenciál je pomerne veľký,“ skonštatoval s tým, že Varšava má skúsenosti s nasadzovaním dronových a protidronových technológií, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre Slovensko.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
