Na Svetovej výstave dronov Poľsku prezentovali štúdiu zo Slovenska

Bezpilotný vrtuľník na Drone World Expo vo Varšave 3. marca 2026. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Podujatie patrí medzi najväčšie výstavy zamerané na drony a bezpilotné systémy v strednej Európe.

Varšava 3. marca (TASR) - Na Drone World Expo vo Varšave bola v utorok prezentovaná slovenská štúdia o budúcnosti dronov v krajinách strednej Európy. Výskumník Katedry politológie Univerzity Komenského a riaditeľ think-tanku Adapt Institute Viliam Ostatník predstavil výsledky štúdie o budúcnosti dronového priemyslu a možnostiach jeho rozvoja. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Podujatie patrí medzi najväčšie výstavy zamerané na drony a bezpilotné systémy v strednej Európe. Vystavovatelia z regiónu, ale aj z Taiwanu, či USA prezentujú svoje systémy, senzory, radary, kamery či materiály určené pre civilné aj vojenské využitie. Koná sa pod záštitou ministerstiev obrany a vnútra a zúčastnili sa na ňom politici, či vysokí velitelia ozbrojených síl.

Ostatník vyzdvihol pozvanie slovenskej organizácie na konferenciu. „Udržiavať kontakt s Poľskom, ktoré je obrovským a veľmi dôležitým hráčom na dronovom poli je dôležité,“ uviedol a dodal, že je dobré, že na podujatí zaznel hlas zo Slovenska.

V rámci výskumu experti z inštitútu vytvorili štyri scenáre budúceho vývoja. V jednom z nich rátajú so širokým využívaním dronov naprieč hospodárstvom, napríklad v poľnohospodárstve či pri riešení krízových situácií. Predpokladajú pritom, že tieto stroje sa stanú súčasťou každodenného života a fungovania inteligentných miest.

„Od takéhoto scenára sme to prebrali až po scenár, v ktorom vzniká závislosť od štátu. V tomto scenári štát ako hlavný aktér využíva a v niektorých prípadoch môže aj zneužívať dronové technológie na to, aby zvýšil svoju kontrolu nad obyvateľstvom,“ priblížil Ostatník.

Za kľúčový faktor ďalšieho rozvoja označil budovanie infraštruktúry. „Jedna vec je vyvinúť technológiu, a druhá je, že keď chýba infraštruktúra, tak jednoducho nebude plnohodnotne použiteľná,“ upozornil.

V spolupráci medzi Slovenskom a Poľskom vidí potenciál najmä v oblasti poľnohospodárstva a obrany. „Ja si myslím, že ten potenciál je pomerne veľký,“ skonštatoval s tým, že Varšava má skúsenosti s nasadzovaním dronových a protidronových technológií, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre Slovensko.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
