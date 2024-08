Poľsko na sviatok ozbrojených síl predviedlo svoju rastúcu armádu

Varšava 15. augusta (TASR) - Poľsko vo štvrtok vzdalo hold svojmu historickému víťazstvu nad Červenou armádou tým, že si uctilo padlých Poliakov a predviedlo moderné tanky a ďalšie vybavenie, ktoré, ako dúfa, odradí hrozbu, ktorú vidí v súčasnom Rusku. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AP.



Na Deň poľských ozbrojených síl prešiel v skorých popoludňajších hodinách centrom Varšavy zástup poľských jednotiek, ku ktorým sa pridali aj americkí a ďalší spojeneckí vojaci. Cez hlavnú dopravnú tepnu prechádzali tanky a nad hlavami divákov lietali stíhacie lietadlá.



Niektoré z nových poľských zbraní nahrádzajú vybavenie sovietskej a ruskej výroby, ktoré zaslali na susednú Ukrajinu po tom, ako Rusko v roku 2022 začalo vojenskú agresiu na území svojho demokratického suseda v plnom rozsahu. Odkedy sa Poľsko pred 35 rokmi vymanilo spod kontroly Moskvy a následne vstúpilo do NATO, pracuje na modernizácii svojej armády.



Toto úsilie sa zvýšilo po prvej invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2014 a potom opäť v roku 2022, keď sa zvýšili obavy na celom strategickom úseku východného krídla NATO – od pobaltských krajín cez Poľsko až po Rumunsko.



Deň poľských ozbrojených síl pripadá na výročie bitky pri Varšave z roku 1920, v ktorej poľské vojská porazili ruské boľševické sily postupujúce do Európy a zastavili ich pochod na západ.



Ani členstvo v NATO nezmiernilo pocit ohrozenia po ruskom útoku na Ukrajinu a migračnej kríze, ktorá vypukla v roku 2021 na poľských hraniciach s Bieloruskom. Varšava v tom roku zaznamenala náhly nárast rozsiahlej migrácie z Blízkeho východu a Afriky ako formu hybridnej vojny organizovanej Moskvou a Minskom.



Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz napísal vojakom list, v ktorom uviedol, že tento sviatok je pripomienkou "najslávnejších epizód poľskej armády, ceny nezávislosti a slobody". "V tento deň vzdávame hold všetkým hrdinom, ktorí bojovali za vlasť od úsvitu našej krajiny," dodal.



Poľsko začiatkom tohto týždňa podpísalo s vládou USA zmluvu v hodnote desiatich miliárd dolárov na dodanie 96 bojových vrtuľníkov Apache. Kosiniak-Kamysz uviedol, že tieto vrtuľníky so svojou modernou technológiou predstavujú míľnik v úsilí Poľska o modernizáciu svojej armády a umožnia plné využitie tankov Abrams a stíhacích lietadiel F-35.