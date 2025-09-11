< sekcia Zahraničie
Poľsko na tri mesiace obmedzilo vzdušný priestor na východnej hranici
Obmedzenia sa týkajú priestoru do výšky troch kilometrov a v závislosti od konkrétneho miesta do vzdialenosti 26 až 46 kilometrov od hraníc.
Autor TASR
Varšava 11. septembra (TASR) - Poľská agentúra pre riadenie letovej prevádzky (PAŽP) vo štvrtok oznámila, že od stredy večera až do 9. decembra platí obmedzenie letov vo východnej časti Poľska pri hraniciach s Bieloruskom a Ukrajinou. Zónu s označením EP R129 zaviedlo ministerstvo infraštruktúry na základe požiadavky ozbrojených síl z dôvodov štátnej bezpečnosti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Obmedzenia sa týkajú priestoru do výšky troch kilometrov a v závislosti od konkrétneho miesta do vzdialenosti 26 až 46 kilometrov od hraníc. Podľa PAŽP v noci platí úplný zákaz letov s výnimkou vojenských strojov, pričom pre civilné drony je zákaz celodenný.
Cez deň sú povolené iba lety lietadiel vybavených rádiom a transpondérom, ktoré sú riadne ohlásené a udržiavajú spojenie s riadiacimi orgánmi. Povolenie sa môže po koordinácii udeliť aj pre lety záchrannej služby alebo v prípade núdzových situácií.
Agentúra zároveň pripomenula, že vstup lietadiel nespĺňajúcich stanovené kritériá do aktívnej zóny sa považuje za porušenie leteckého práva. Obmedzenia boli zavedené krátko po tom, ako v noci na stredu počas ruských dronových útokov na Ukrajinu viacero bezpilotných lietadiel narušilo poľský vzdušný priestor.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Obmedzenia sa týkajú priestoru do výšky troch kilometrov a v závislosti od konkrétneho miesta do vzdialenosti 26 až 46 kilometrov od hraníc. Podľa PAŽP v noci platí úplný zákaz letov s výnimkou vojenských strojov, pričom pre civilné drony je zákaz celodenný.
Cez deň sú povolené iba lety lietadiel vybavených rádiom a transpondérom, ktoré sú riadne ohlásené a udržiavajú spojenie s riadiacimi orgánmi. Povolenie sa môže po koordinácii udeliť aj pre lety záchrannej služby alebo v prípade núdzových situácií.
Agentúra zároveň pripomenula, že vstup lietadiel nespĺňajúcich stanovené kritériá do aktívnej zóny sa považuje za porušenie leteckého práva. Obmedzenia boli zavedené krátko po tom, ako v noci na stredu počas ruských dronových útokov na Ukrajinu viacero bezpilotných lietadiel narušilo poľský vzdušný priestor.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)