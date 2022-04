Z Poľska na Ukrajinu znova vycestovalo viac ľudí, ako odtiaľ prišlo

Varšava 18. apríla (TASR) – Z Poľska odišlo v nedeľu na Ukrajinu znova viac ľudí, ako prekročilo hranicu opačným smerom. Vyplýva to z pondelkových údajov poľskej pohraničnej stráže, o ktorých informovala agentúra DPA.



Približne 19.300 ľudí opustilo počas nedele Poľsko smerom na Ukrajinu, zatiaľ čo z Ukrajiny prišlo do Poľska za rovnaký čas 17.300 ľudí – o desať percent menej ako deň predtým. Vyšší počet odchádzajúcich na Ukrajinu ako prichádzajúcich evidovali poľské úrady aj v sobotu.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajine utieklo do Poľska podľa údajov OSN viac ako 2,81 milióna ľudí, čo je najviac spomedzi susedných krajín. Oficiálne údaje o tom, koľko utečencov zostalo v Poľsku a koľko ich cestovalo do iných štátov EÚ, nie sú k dispozícii.



Ľudia, ktorí sa vracajú na Ukrajinu, sú podľa úradov z veľkej časti ukrajinskými občanmi cestujúcimi prevažne do oblastí opätovne ovládnutých ukrajinskou armádou.