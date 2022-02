Blaszczak: Na leteckú základňu v Lasku prišli americké stíhačky F-15

Varšava 10. februára (TASR) - Do Poľska vo štvrtok prileteli americké stíhacie lietadlá F-15. Oznámil to na Twitteri poľský minister obrany Mariusz Blaszczak, informuje TASR.



"Na leteckú základňu v Lasku prišli americké stíhačky F-15, aby podporili východné krídlo (Severoatlantickej aliance) v rámci misie zabezpečovania vzdušného priestoru NATO," napísal poľský minister.



Blaszczak nespresnil počet amerických stíhačiek, ktoré pristáli na základni Lask, nachádzajúcej sa neďaleko mesta Lodž.



Vo štvrtok prišli do Poľska aj prví z 350-člennej skupiny príslušníkov britskej námornej pechoty, ktorí majú posilniť vojenskú prítomnosť Spojeného kráľovstva v Poľsku. Umiestnení majú byť na juhovýchode Poľska blízko hraníc s Ukrajinou.



Od roku 2017 je na severovýchode Poľska približne 150 britských vojakov v rámci misie vedenej Spojenými štátmi. V decembri 2021 prišla do Poľska aj stovka britských ženistov. Tí asistujú pri výstavbe oplotenia na poľsko-bieloruských hraniciach, ktoré má brániť v pohybe nelegálnych migrantov smerom z Bieloruska.