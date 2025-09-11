Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Najdôveryhodnejší politik je Nawrocki, jeho podpora rastie

Na archívnej snímke z 8. septembra 2025 gestikuluje počas spoločnej tlačovej konferencie s litovským prezidentom Gitanasom nausédom vo Vilniuse. Poľsko je v hybridnej vojne s Ruskom na zemi, na mori aj vo vzduchu a čelí ruským dezinformáciám. Vyhlásil to poľský prezident Karol Nawrocki na verejnej časti zasadnutia Rady národnej bezpečnosti ktoré sa začalo vo štvrtok popoludní 11. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Na druhom mieste rebríčka sa umiestnil predseda opozičnej Konfederácie Slawomir Mentzen.

Autor TASR
Varšava 11. septembra (TASR) - Prezident Karol Nawrocki je podľa najnovšieho prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CBOS) najdôveryhodnejším poľským politikom. Dôveru mu vyjadrilo 52 percent opýtaných, čo predstavuje nárast o 4 percentuálne body oproti júlu. Nedôveru deklarovalo 31 percent respondentov, o 5 bodov menej ako v predchádzajúcom meraní. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Na druhom mieste rebríčka sa umiestnil predseda opozičnej Konfederácie Slawomir Mentzen, ktorému dôveruje 44 percent opýtaných, a na treťom minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski so 43 percentami dôvery.

Najväčšiu nedôveru majú Poliaci voči predsedovi Práva a spravodlivosti (PiS) Jaroslawovi Kaczyňskému s 59 percentami, nasleduje europoslanec Grzegorz Braun z krajne pravicovej Konfederácie koruny poľskej s 56 percentami a premiér Donald Tusk s 54 percentami.

Prieskum CBOS sa uskutočnil od 21. augusta do 1. septembra na reprezentatívnej vzorke 917 respondentov kombinovanými metódami osobných, telefonických a online rozhovorov.
