< sekcia Zahraničie
Najdôveryhodnejší politik je Nawrocki, jeho podpora rastie
Na druhom mieste rebríčka sa umiestnil predseda opozičnej Konfederácie Slawomir Mentzen.
Autor TASR
Varšava 11. septembra (TASR) - Prezident Karol Nawrocki je podľa najnovšieho prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CBOS) najdôveryhodnejším poľským politikom. Dôveru mu vyjadrilo 52 percent opýtaných, čo predstavuje nárast o 4 percentuálne body oproti júlu. Nedôveru deklarovalo 31 percent respondentov, o 5 bodov menej ako v predchádzajúcom meraní. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Na druhom mieste rebríčka sa umiestnil predseda opozičnej Konfederácie Slawomir Mentzen, ktorému dôveruje 44 percent opýtaných, a na treťom minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski so 43 percentami dôvery.
Najväčšiu nedôveru majú Poliaci voči predsedovi Práva a spravodlivosti (PiS) Jaroslawovi Kaczyňskému s 59 percentami, nasleduje europoslanec Grzegorz Braun z krajne pravicovej Konfederácie koruny poľskej s 56 percentami a premiér Donald Tusk s 54 percentami.
Prieskum CBOS sa uskutočnil od 21. augusta do 1. septembra na reprezentatívnej vzorke 917 respondentov kombinovanými metódami osobných, telefonických a online rozhovorov.
Na druhom mieste rebríčka sa umiestnil predseda opozičnej Konfederácie Slawomir Mentzen, ktorému dôveruje 44 percent opýtaných, a na treťom minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski so 43 percentami dôvery.
Najväčšiu nedôveru majú Poliaci voči predsedovi Práva a spravodlivosti (PiS) Jaroslawovi Kaczyňskému s 59 percentami, nasleduje europoslanec Grzegorz Braun z krajne pravicovej Konfederácie koruny poľskej s 56 percentami a premiér Donald Tusk s 54 percentami.
Prieskum CBOS sa uskutočnil od 21. augusta do 1. septembra na reprezentatívnej vzorke 917 respondentov kombinovanými metódami osobných, telefonických a online rozhovorov.