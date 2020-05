Najpravdepodobnejším termínom poľských volieb je podľa vlády 28. jún

Varšava 14. mája (TASR) – Odložené prezidentské voľby by sa v Poľsku mohli konať 28. júna. Tento termín za najpravdepodobnejší označil vo štvrtok Michal Dworczyk, šéf kancelárie poľského premiéra Mateusza Morawieckeho, ktorého citovali agentúry PAP a DPA.



Voľby sa mali pôvodne konať už v nedeľu 10. mája, čo bol termín stanovený ešte pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Politici sa však až do poslednej chvíle sporili v otázke toho, či takéto hlasovanie neohrozí bezpečnosť obyvateľov a tiež či je možné, aby prebehlo výlučne korešpondenčne, ako to presadzovala vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS). Predseda PiS Jaroslaw Kaczyňski nakoniec na poslednú chvíľu oznámil odklad volieb.



V utorok neskoro večer potom poslanci dolnej komory poľského parlamentu (Sejmu) odobrili návrh zákona, ktorý voličom umožňuje rozhodnúť sa, či chcú v nadchádzajúcich prezidentských voľbách odovzdať svoj hlas osobne alebo korešpondenčne, pripomína poľská agentúra PAP.



Schválená legislatíva tak nahradila predošlý zákon, schválený o týždeň skôr, ktorý stanovil hlasovanie poštou za jediný možný spôsob účasti na prezidentských voľbách. O termíne volieb rozhodne predsedníčka Sejmu Elžbieta Witeková.