Najviac peňazí z programu SAFE pôjde v Poľsku na delostrelecké systémy
Autor TASR
Varšava 27. februára (TASR) - Najväčší podiel prostriedkov z poľského rozpočtu európskeho obranného programu SAFE poputuje na delostrelecké systémy. V piatok to uviedla splnomocnenkyňa vlády pre program SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecká. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Z celkovej sumy 170 miliárd zlotých určených na projekty vyzbrojovania pôjde takmer 48 miliárd na delostrelectvo. Na protivzdušnú, protiraketovú a protidronovú obranu je vyčlenených 44 miliárd, na pozemný boj a podporné systémy vyše 32 miliárd a na muníciu necelých 24 miliárd.
Zvyšok tvorí strategická doprava a vesmírne kapacity, nové technológie a iniciatíva Bezpečný Baltik. Viac než deväť miliárd zlotých má ísť na vojenskú mobilitu a vyše 7 miliárd na projekty odolnosti vrátane polície a pohraničnej stráže.
Podľa odhadov Agentúry pre vyzbrojovanie sa 89 percent prostriedkov využije v poľskom obrannom priemysle a 11 percent v zahraničí. Štátny tajomník ministerstva obrany Cezary Tomczyk uviedol, že financie získajú viaceré domáce podniky vrátane PIT-RADWAR, ktorý je autorom prvého komplexného európskeho antidronového systému San, ktorý bude slúžiť na ochranu východnej hranice.
Program SAFE sa v Poľsku stal predmetom politického konfliktu. Po schválení implementácie programu Sejmom vláda vyzvala prezidenta na urýchlený podpis zákona, zatiaľ čo opozícia spôsob implementácie programu kritizuje. Prezident má rozhodnutie o prípadnom vete oznámiť v najbližších týždňoch.
Špecializovaný nástroj SAFE v hodnote až 150 miliárd eur predstavila Európska komisia v marci minulého roka v rámci bielej knihy o európskej obrane s názvom Pripravenosť 2030. Krajinám umožní spoločne nakupovať rakety, delostrelectvo, bezpilotné lietadlá, muníciu a ďalšie vojenské vybavenie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
