Prieskum: Najviac Ukrajincov sa chce vrátiť do vlasti kvôli rodine

Varšava 15. decembra (TASR) - Túžba opäť sa stretnúť s rodinou je hlavným dôvodom, pre ktorý sa plánujú Ukrajinci po konci vojny vrátiť z Poľska do vlasti. Vyplýva to z prieskumu pracovnej agentúry Gremi Personal, informuje TASR podľa štvrtkovej správy agentúry PAP.



Na prieskume sa začiatkom decembra zúčastnilo 1780 Ukrajincov. Ukázal, že 25 percent opýtaných považuje za najdôležitejší dôvod pre návrat na Ukrajinu z Poľska opätovné stretnutie s rodinou.



"Keďže pre nich je najdôležitejšou vecou rodina a nie práca, tak nezáleží na tom, aké podmienky zamestnancom ponúkneme. Časť Ukrajincov sa aj tak vráti po skončení vojny do svojej krajiny. No tí, ktorí u nás pracujú približne rok, si sem možno rodiny privedú v rámci rodinného znovuzjednotenia. Stane sa tak hlavne po vojne, keď z Ukrajiny budú môcť odísť muži," uviedla riaditeľka odboru medzinárodného náboru z agentúry Gremi Personal Anna Džoboldová.



Druhým najdôležitejším aspektom sú pracovné podmienky, platy a dôchodky, ktoré uviedlo 18 percent respondentov. Približne desať percent opýtaných chce mať pred návratom do vlasti istotu, že v nasledujúcich dekádach nebude na Ukrajine ďalšia vojna a že bude dosť silná na to, aby sa sama ubránila pred akýmkoľvek agresorom.



Ďalších deväť percent by sa na Ukrajinu vrátilo, ak by sa tam zlepšilo súdnictvo, zdravotníctvo, vzdelávanie, trestné stíhanie a ekonomika. Ďalšie dve deväťpercentné skupiny uviedli vstup Ukrajiny do NATO a Európskej únie a vytvorenie lepších ekonomických príležitostí pre obyvateľov zo strany štátu.