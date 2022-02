Poľsko nakúpi od USA 250 najmodernejších tankov Abrams

Varšava 18. februára (TASR) - Spojené štáty predajú Poľsku 250 najmodernejších tankov typu Abrams. Počas pracovnej cesty vo Varšave to v piatok oznámil americký minister obrany Lloyd Austin, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a PAP.



Austin v tejto súvislosti upozornil, že ruská armáda rozmiestňuje svoje sily aj v Bielorusku a niektoré jej jednotky sa nachádzajú iba 300 kilometrov od poľských hraníc. USA a ich spojenci v NATO obviňujú Rusko, že koncentráciou vojsk v blízkosti hraníc s Ukrajinou sa chystá na inváziu do tejto krajiny.



Spojené štáty nedávno vyslali do Poľska v súvislosti s ukrajinskou krízou ďalších 5000 vojakov a bojové lietadlá.



Štvormiestne tanky Abrams M1A1 môžu útočiť na obrnené vozidlá a dokonca aj nízko letiace lietadlá či vrtuľníky. Celková hodnota tankov pre Poľsko je šesť miliárd dolárov a majú byť súčasťou programu modernizácie poľských ozbrojených síl. Prvé tanky majú prísť do Poľska ešte v priebehu tohto roka.



"Ide o veľmi dôležité posilnenie našich obranných kapacít a jeden z najväčších zbrojárskych kontraktov v histórii Poľska," napísal na Twitteri minister obrany Mariusz Blaszczak.



Poľská vláda sa okrem toho chystá nakúpiť ďalší vojenský materiál z USA vrátane 500 guľometov, obrnené vyslobodzovacie vozidlá a tisícky kusov tankovej munície.