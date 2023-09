Poľsko nakúpi od USA 486 raketových systémov HIMARS

Varšava 11. (TASR) – Poľsko si od Spojených štátov objednalo 486 salvových raketometov HIMARS, oznámil v pondelok v Toruni poľský minister obrany Mariusz Błaszczak. TASR informuje na základe správy agentúry PAP.



"Schválil som rámcovú dohodu na nákup 486 raketometov HIMARS v rámci programu HOMAR-A pre poľskú armádu. Spolu s jedným práporom 18 raketometov objednanými v roku 2019 bude poľská armáda disponovať 500 raketometmi HIMARS rozdelenými v 28 práporoch, pretože takýto počet je potrebný na odstrašenie agresora," doplnil Błaszczak.



Presnosť a dlhý dosah tejto zbrane umožnili Kyjevu zredukovať delostreleckú prevahu Ruska počas jeho invázie na Ukrajinu, čo tiež zvýšilo záujem o HIMARS-y v krajinách východného krídla NATO. Podľa Błaszczaka by mali prvé dodávky prísť koncom roka 2025 alebo 2026.



"Výzvou bude integrovať tieto raketomety do poľských systémov. Po rokovaniach so zástupcami poľského zbrojného priemyslu vás môžem ubezpečiť, že integrácia prebehne do dvoch rokov," pokračoval Błaszczak.



Raketomety HIMARS sa musia integrovať do poľského bojového systému TOPAZ a budú osadené na podvozok vyrábaný poľskou firmou Jelcz.



Poľská zbrojná agentúra v pondelok v tlačovom vyhlásení uviedla, že na implementáciu programu HOMAR-A bude potrebné podpísať samostatné zmluvy o dodávke munície s americkými partnermi a zmluvy o dodávke veliteľských a technických prostriedkov, munície a evakuačných technických zariadení dodávaných poľskými partnermi.