Poľsko nariadi sedemdňovú karanténu pre cestujúcich z Veľkej Británie

Varšava 22. júna (TASR) - Cestujúci prichádzajúci z Veľkej Británie budú musieť po príchode do Poľska absolvovať sedemdňovú karanténu v prípade, že nebudú mať negatívny test na koronavírus nie starší než jeden týždeň, uviedlo v utorok poľské ministerstvo zdravotníctva. Informuje o tom agentúra PAP.



Ide o nariadenie, ktoré podpísal v utorok poľský premiér Mateusz Morawiecki a do platnosti vstúpi v stredu, spresnil hovorca poľského rezortu zdravotníctva Wojciech Andrusiewicz.



Opatrenie v súvislosti so sedemdňovou karanténou sa týka snahy zredukovať riziko prenesenia variantu delta z postihnutých oblastí vo Veľkej Británii, povedal pre agetúru PAP poľský minister zdravotníctva Adam Nedzielski. Dodatočné reštrikčné opatrenia sa tak nebudú týkať iba ľudí prichádzajúcich z Indie, Brazílie alebo Južnej Afriky, ale aj Veľkej Británie.



Poľské ministerstvo zdravotníctva minulý týždeň uviedlo, že sa pripravuje na možnú jesennú vlnu pandémie koronavírusu.