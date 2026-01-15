Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 15. január 2026Meniny má Dobroslav
< sekcia Zahraničie

Poľsko nasadilo na rieky ľadoborce a vydalo výstrahy pred poľadovicou

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Štátna vodohospodárska organizácia Wody Polskie vo štvrtok informovala, že záchranné zložky pokračujú v opatreniach na zaistenie hydrologickej bezpečnosti.

Autor TASR
Varšava 15. januára (TASR) - Poľský Inštitút meteorológie a vodného hospodárstva (IMGW) vydal výstrahy prvého stupňa pred mrznúcimi zrážkami a poľadovicou pre Mazovské, Svätokrížske, Lubelské a Podkarpatské vojvodstvo. V platnosti zostávajú aj hydrologické výstrahy prvého a druhého stupňa pred rozvodnením riek. Vodohospodári nasadili ľadoborce na rieky Visla a Odra a jazerá, informuje vo štvrtok varšavský spravodajca TASR.

Štátna vodohospodárska organizácia Wody Polskie vo štvrtok informovala, že záchranné zložky pokračujú v opatreniach na zaistenie hydrologickej bezpečnosti. V ústí rieky Visla aktuálne pracuje päť plavidiel, z toho tri zo strany Gdanskej zátoky pri Baltskom mori. Lode od utorka rozbíjajú ľad na dolnej Visle a Odre s cieľom znížiť riziko ľadových zátarasov.

Prioritou je podľa organizácie Wody Polskie odstránenie zvyškov ľadovej pokrývky na ústí rieky a následné pokračovanie prác proti prúdu. Na Odre zasahuje 13 poľských a nemeckých ľadoborcov, pričom po rozbití 23 kilometrov ľadu sa práce sústreďujú najmä na úseky Gryfino–Widuchowa.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

BOŽIK: ZMOS plánuje zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území