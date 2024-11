Poľsko navrhlo misiu na ochranu infraštruktúry v Baltskom mori

Harpsund 27. novembra (TASR) — Po poškodení dvoch komunikačných káblov v Baltskom mori poľský premiér Donald Tusk v stredu navrhol vytvorenie spoločnej misie na ochranu infraštruktúry v tejto oblasti po vzore už existujúcej misie NATO známej ako Baltic Air Policing, ktorej cieľom je strážiť vzdušný priestor Estónska, Lotyšska a Litvy. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



"Potrebujeme nové nástroje a ambiciózne prostriedky na boj proti hrozbám. Preto som dnes navrhol vytvorenie misie v Baltskom mori. Som veľmi rád, že to kolegov zaujalo a budeme pokračovať v dolaďovaní detailov," povedal Tusk na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaní so svojimi kolegami z Dánska, Estónska, Fínska, Lotyšska, Nórska a Švédska vo vidieckom sídle švédskej vlády Harpsund.



Išlo o prvé stretnutie predsedov vlád severských krajín od roku 2017. Poľsko sa na ňom zúčastnilo prvýkrát.



V dňoch 17. a 18. novembra boli vo švédskych teritoriálnych vodách Baltského mora poškodené dva telekomunikačné káble. Najprv prestal fungovať 218-kilometrový kábel zabezpečujúci internetové spojenie medzi Litvou a švédskym ostrovom Gotland, následne aj 1173-kilometrový kábel C-Lion1 spájajúci fínsku metropolu Helsinki s nemeckým prístavným mestom Rostock.



Prípad začala vyšetrovať švédska aj fínska polícia. Predstavitelia niektorých európskych krajín uviedli, že majú podozrenie zo sabotáže súvisiacej s ruskou vojenskou agresiou na Ukrajine. Rusko tieto tvrdenia odmietlo ako "absurdné" a "smiešne".



V čase, keď došlo k poškodeniu káblov, sa v oblasti nachádzala čínska loď I Pcheng 3, zatiaľ však podľa oficiálnych informácií nič nenasvedčuje tomu, že by s tým mala niečo spoločné. Plavidlo od 19. novembra kotví v medzinárodných vodách v prielive Kattegat medzi Švédskom a Dánskom, pričom ho sleduje dánske námorníctvo i švédska pobrežná stráž.



Denník Wall Street Journal v stredu napísal, že vyšetrovatelia majú podozrenie, že táto loď ťahala viac ako 160 kilometrov po morskom dne kotvu a káble tak úmyselne pretrhla.



Minulý rok bol vážne poškodený podmorský plynovod Balticconnector a niekoľko telekomunikačných káblov položených na dne Baltského mora. Vyšetrovanie vedené vo Fínsku a Estónsku dospelo k záveru, že škody spôsobila kotva čínskej kontajnerovej lode. Vo vyšetrovacej správe však nebolo uvedené, či k poškodeniu došlo náhodne alebo úmyselne.



V septembri 2022 poškodili výbuchy v Baltskom plynovody Nord Stream 1 a 2 spájajúce Rusko s Nemeckom. Nemecké úrady prípad naďalej vyšetrujú.