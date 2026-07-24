< sekcia Zahraničie
Poľsko navrhlo spoločnú výrobu rakiet pre Patriot s USA a Ukrajinou
Poľsko podľa námestníčky navrhlo trojstrannú spoluprácu, ktorá by riešila bezpečnostné obavy USA umiestnením výroby rakiet na bezpečné miesto.
Autor TASR
Washington 24. júla (TASR) - Poľsko navrhlo spoločnú výrobu rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot so Spojenými štátmi a Ukrajinou. Vo štvrtok to uviedla námestníčka poľského ministra obrany Magdalena Sobkowiak-Czarnecká po rokovaniach s americkými predstaviteľmi vo Washingtone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.
Sobkowiak-Czarnecká tvrdí, že tento návrh nadväzuje na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa na nedávnom summite NATO v Ankare týkajúce sa rakiet Patriot. Trump na tomto summite ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému povedal, že Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot.
Poľsko podľa námestníčky navrhlo trojstrannú spoluprácu, ktorá by riešila bezpečnostné obavy USA umiestnením výroby rakiet na bezpečné miesto. Konštatovala, že o rakety Patriot je po celom svete veľký záujem a očakávajú sa ďalšie rokovania medzi týmito troma krajinami.
USA podľa nej zriadili pracovnú skupinu, ktorej cieľom je pripraviť zriadenie trvalej americkej vojenskej základne v Poľsku. Uviedla, že poľská vláda už prijala uznesenie vlády a pripravuje ďalšiu legislatívu na zabezpečenie financovania tejto základne. Americkí predstavitelia podľa nej privítali prípravy zo strany Poľska a na poľskom ministerstve obrany bola už zriadená príslušná pracovná skupina.
Americká pracovná skupina pôsobí pod vedením námestníka ministra obrany USA Elbridga Colbyho. Konečné rozhodnutie o zriadení tejto vojenskej základne prijme americký prezident Trump, dodala Sobkowiak-Czarnecká.
Sobkowiak-Czarnecká tvrdí, že tento návrh nadväzuje na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa na nedávnom summite NATO v Ankare týkajúce sa rakiet Patriot. Trump na tomto summite ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému povedal, že Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot.
Poľsko podľa námestníčky navrhlo trojstrannú spoluprácu, ktorá by riešila bezpečnostné obavy USA umiestnením výroby rakiet na bezpečné miesto. Konštatovala, že o rakety Patriot je po celom svete veľký záujem a očakávajú sa ďalšie rokovania medzi týmito troma krajinami.
USA podľa nej zriadili pracovnú skupinu, ktorej cieľom je pripraviť zriadenie trvalej americkej vojenskej základne v Poľsku. Uviedla, že poľská vláda už prijala uznesenie vlády a pripravuje ďalšiu legislatívu na zabezpečenie financovania tejto základne. Americkí predstavitelia podľa nej privítali prípravy zo strany Poľska a na poľskom ministerstve obrany bola už zriadená príslušná pracovná skupina.
Americká pracovná skupina pôsobí pod vedením námestníka ministra obrany USA Elbridga Colbyho. Konečné rozhodnutie o zriadení tejto vojenskej základne prijme americký prezident Trump, dodala Sobkowiak-Czarnecká.