Poľsko navrhne tzv. Marshallov plán pre Bielorusko, oznámil premiér

Varšava 15. septembra (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v pondelok vyhlásil, že na najbližšom zasadnutí Európskej rady navrhne "Marshallov plán pre Bielorusko". Morawiecki predtým rokoval o Bielorusku s parlamentnými výbormi, informuje tlačová agentúra PAP.



Premiér na sociálnych sieťach po stretnutí napísal, že daný plán je konzultovaný s ďalšími členskými krajinami Vyšehradskej štvorky (Českom, Slovenskom, Maďarskom) a v mene tohto zoskupenia bude aj predložený.



Morawiecki po parlamentných rozhovoroch uviedol, že verí v jednotný postoj poľskej vlády a opozície v súvislosti so situáciou v Bielorusku, ktorá podľa jeho slov má pre Poľsko "veľký význam".



Premiér dodal, že všetky strany sa zhodli na tom, že Poľsko musí podporiť zápas Bieloruska o slobodu, demokraciu a nezávislosť.



Morawiecki taktiež informoval zákonodarcov o posune v implementácii podporného programu s názvom "Solidarita s Bieloruskom", do ktorého poľská vláda dosiaľ vložila 50 miliónov zlotých (11,2 milióna eur).



Morawiecki dodal, že predmetný plán počíta s poskytnutím ekonomickej pomoci Bielorusku v prípade, ak Minsk pristúpi k usporiadaniu slobodných volieb. Najbližšie zasadnutie Európskej rady je stanovené na 24.-25. septembra.



Premiérov asistent Michal Dworczyk doplnil, že súčasťou plánu pre Bielorusko je "množstvo prevažne ekonomických návrhov".



"Je to ponuka a určitá cestovná mapa pre Bielorusko viažuca sa k zriadeniu stabilizačného fondu a použitiu množstva iných finančných mechanizmov, o ktorých bude premiér neskôr detailne hovoriť," povedal Dworczyk.



Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok sľúbil, že jeho krajina poskytne Bielorusku pôžičku vo výške 1,5 miliardy amerických dolárov (približne 1,26 miliardy eur).



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sa počas bilaterálneho rokovania s Putinom v ruskom letovisku Soči poďakoval za jeho podporu a prisľúbil, že sa bude držať bližšie k svojmu "staršiemu bratovi", čím podľa tlačovej agentúry AFP myslel Moskvu.



Putin počas rokovania podporil Lukašenka, keď uviedol, že bieloruský líder určite uspeje s navrhovanými reformami.



Lukašenko navrhol koncom augusta plány na referendum o ústavných reformách v zjavnej snahe o kompromis. Jeho volebná súperka Sviatlana Cichanovská však jeho návrh odmietla.