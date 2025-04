Poľsko navrhne zriadiť medzivládnu inštitúciu na financovanie obrany

Varšava 7. apríla (TASR) - Poľský minister financií Andrzej Domaňski v sobotu vo Varšave predloží na diskusiu návrh na zriadenie novej medzivládnej inštitúcie na financovanie obrany s pracovným názvom Európsky obranný mechanizmus. Inštitúcia má fungovať ako agentúra verejného obstarávania a banka zároveň a by mohla byť otvorená aj pre krajiny mimo EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.



Podnet bude súčasťou neformálneho zasadnutia ministrov financií členských krajín EÚ, ktoré sa bude v závere týždňa konať vo Varšave v rámci poľského predsedníctva v Rade EÚ. Hlavným cieľom rokovaní bude pokračovanie v hľadaní riešení na spoločné financovanie obrany. Poľsko už vopred konzultovalo návrh s vládami severských štátov a Spojeným kráľovstvom, informoval podľa PAP minulý týždeň portál Politico.



Východiskom diskusie bude analýza bruselského think-tanku Bruegel, ktorá hodnotí doterajšie návrhy Európskej komisie v oblasti obrany. Podľa nej badať istý pokrok, avšak stimuly na spoločné nákupy a koordináciu sú zatiaľ nedostatočné.



Domaňski naznačil v pozvánke adresovanej svojim rezortným partnerom dve podoby návrhu. Prvá, konzervatívnejšia možnosť počíta s rozširovaním existujúcich nástrojov, ako Európska obranná agentúra (EDA) či stála obranná spolupráca PESCO. Druhá, ambicióznejšia, navrhuje vytvorenie novej inštitúcie, ktorá by mohla okrem koordinácie nákupov či plánovania slúžiť aj ako investor alebo vlastník obranných kapacít, napríklad satelitov. Neplnenie záväzkov by v tomto modeli mohlo viesť k sankciám vrátane pozastavenia členstva.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)