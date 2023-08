Poľsko: Navýšenie objemu vývozu ukrajinského obilia by stálo miliardu

Varšava 4. augusta (TASR) - Poľsko predstavilo Európskej únii predbežný výpočet nákladov vo výške jednej miliardy eur, ktoré by Varšava musela investovať do infraštruktúry potrebnej na zvýšenie objemu vývozu ukrajinského obilia a iných poľnohospodárskych výrobkov cez poľsko-ukrajinskú hranicu. Agentúre PAP to potvrdil poľský veľvyslanec pri EÚ Andrzej Sadoš.



Podľa zistení agentúry PAP je približne 500 miliónov eur potrebných na rozšírenie hraničných priechodov pre kamióny, ako aj úpravu železničnej infraštruktúry v meste Przemysl na východe Poľska.



Ostatných 500 miliónov eur by bolo určených na modernizáciu železničných hraničných priechodov medzi Poľskom a Ukrajinou, vybudovanie nových hraničných priechodov pre nákladné vozidlá i výstavbu colných kontrolných stanovíšť.



"Už rok a pol chceme zvýšiť tranzit ukrajinského obilia do tretích krajín, najmä do Afriky. Na to sú však potrebné investície a my sme opakovane podali konkrétne žiadosti Európskej komisii, aby sme zvýšili kapacitu infraštruktúry," vyhlásil Sadoš.



Poľský veľvyslanec pri EÚ svojich kolegov už v júli upozornil na to, že na zabezpečenie svetovej potravinovej bezpečnosti je potrebné uľahčiť vývoz ukrajinských poľnohospodárskych výrobkov do tretích krajín. Poľsko to podľa Sadošových vyjadrení už robí. PAP poznamenala, že v máji a júni prešlo poľským územím rekordné množstvo pšenice a kukurice.



Problém s vývozom ukrajinského obilia nastal po tom, čo Rusko v júli odstúpilo od tzv. čiernomorskej obilnej dohody, ktorá Kyjevu garantovala bezpečný export obilia zo svojich čiernomorských prístavov k spotrebiteľom po celom svete.



Po stiahnutí sa z dohody Moskva zintenzívnila aj útoky na infraštruktúru dôležitú pre export ukrajinského obilia.



Hoci sa časť vývozného tovaru dostane na svetové trhy cez poľsko-ukrajinskú hranicu, podľa PAP je nevyhnutné investovať do infraštruktúry, ktorá by navýšila objem exportu prostredníctvom tohto tranzitu v čase ruskej blokády v Čiernom mori.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred niekoľkými mesiacmi bez uvedení ďalších podrobností oznámila, že na tento účel budú vyčlenené finančné prostriedky EÚ.