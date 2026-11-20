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Poľský prezident Nawrocki vymenoval nového vicepremiéra a ministerku
Ministrovi financií a hospodárstva Andrzejovi Domaňskému pribudla funkcia podpredsedu vlády a Agnieszku Bartolovú vymenoval za ministerku pre fondy a regionálnu politiku.
Autor TASR
Varšava 20. novembra (TASR) — Poľský prezident Karol Nawrocki v piatok na návrh premiéra Donalda Tuska uskutočnil dve personálne zmeny vo vláde. Ministrovi financií a hospodárstva Andrzejovi Domaňskému pribudla funkcia podpredsedu vlády a Agnieszku Bartolovú vymenoval za ministerku pre fondy a regionálnu politiku. TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a televízie TVN24.
Domaňski zastáva funkciu ministra financií od 13. decembra 2023. V júli 2025 sa jeho kompetencie rozšírili aj o oblasť hospodárstva. Po vymenovaní sa stal štvrtým podpredsedom poľskej vlády. Ďalšími vicepremiérmi sú minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski a minister pre digitalizáciu Krzysztof Gawkowski.
Bartolová na poste ministerky pre fondy a regionálnu politiku nahradí Katarzynu Pelczyňskú-Naleczovú, ktorá odstúpila v októbri.
Pawel Szefernaker, vedúci Kancelárie prezidenta Poľskej republiky, predtým na tlačovej konferencii uviedol, že hlava štátu si vymenovaním Domaňského za podpredsedu vlády plní svoju ústavnú povinnosť. Ďalej poznamenal, že keby rozhodnutie záviselo výlučne od prezidenta Nawrockého, „k povýšeniu ministra Domaňského by nedošlo“.
Domaňski zastáva funkciu ministra financií od 13. decembra 2023. V júli 2025 sa jeho kompetencie rozšírili aj o oblasť hospodárstva. Po vymenovaní sa stal štvrtým podpredsedom poľskej vlády. Ďalšími vicepremiérmi sú minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski a minister pre digitalizáciu Krzysztof Gawkowski.
Bartolová na poste ministerky pre fondy a regionálnu politiku nahradí Katarzynu Pelczyňskú-Naleczovú, ktorá odstúpila v októbri.
Pawel Szefernaker, vedúci Kancelárie prezidenta Poľskej republiky, predtým na tlačovej konferencii uviedol, že hlava štátu si vymenovaním Domaňského za podpredsedu vlády plní svoju ústavnú povinnosť. Ďalej poznamenal, že keby rozhodnutie záviselo výlučne od prezidenta Nawrockého, „k povýšeniu ministra Domaňského by nedošlo“.