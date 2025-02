Poľsko nebude prijímať migrantov, vyhlásil minister vnútra Siemoniak

Varšava, 4. februára (TASR) - Poľský minister vnútra Tomasz Siemoniak uviedol, že Varšava nebude prijímať migrantov a odmieta presídľovanie a migračný pakt EÚ. "Nebude žiadne presídľovanie. Povedali sme to veľmi jasne," povedal Siemoniak v utorok podľa agentúry PAP. Informuje o tom spravodajca TASR.



Európska komisia tvrdí, že presídlenie je nevyhnutné na zmiernenie tlaku na krajiny, ktoré spravujú vonkajšie hranice EÚ.



Podľa Siemoniaka Poľsko zaujalo jasné stanovisko proti paktu EÚ o migrácii a azyle. Ide o súbor povinných predpisov na riadenie migrácie v rámci EÚ a vytvára jej spoločný azylový systém.



Rovnaký negatívny názor podľa neho vyjadril aj premiér Donald Tusk a spomenul, že migračný pakt bol dôkladne prerokovaný predchádzajúcou vládou vedenou stranou Právo a spravodlivosť.



Do začiatku účinnosti paktu zostáva niekoľko mesiacov, no Siemoniak uviedol, že rozhovory stále prebiehajú.



"Chcel by som upozorniť na vyhlásenie Komisie z decembra, kde s nami súhlasí, že na poľsko-bieloruskej hranici ide o zneužívanie migrácie ako zbrane, kedy režim Lukašenka používa migrantov na destabilizáciu situácie v Poľsku. EÚ si všimla, že sa nachádzame v špeciálnej situácii," povedal Siemoniak.



Poľsko dlhodobo poukazuje na to, že čelí migračnej kríze z východu a v januári začalo dostávať finančné prostriedky EÚ na posilnenie ochrany svojej hranice s Bieloruskom. Európska komisia v decembri minulého roka oznámila, že na posilnenie vonkajších hraníc únie s Bieloruskom a Ruskom vyčlení 170 miliónov eur. Cieľom je zabrániť v používaní migračného tlaku ako nástroja hybridnej vojny. Príspevok 52 miliónov eur Poľsko využije na výstavbu pozorovacích veží, nákup dronov a špeciálneho vybavenia pre mobilné pohraničné jednotky.