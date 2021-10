Neďaleko poľských hraníc s Bieloruskom našli telo 24-ročného Sýrčana

Varšava 14. októbra (TASR) - V blízkosti poľsko-bieloruských hraníc sa našlo telo mladíka, zrejme migranta snažiaceho sa dostať do Poľska z bieloruského územia. Informovala o tom vo štvrtok agentúra PAP s odvolaním sa na hovorcu miestnej polície Tomasza Krupu.



V pohraničnej oblasti na poľskej strane ide v uplynulých týždňoch už o piaty takýto prípad, píše PAP.



Telo 24-ročného muža našli neďaleko obce Klimówka v Podleskom vojvodstve, čo je oblasť, na ktorú sa vzťahuje výnimočný stav, uviedol Krupa. Podľa dokladov totožnosti, ktoré boli pri tele, ide o občana Sýrie.



Krupa dodal, že telo objavili v stredu počas rutinnej kontroly, ktorú vykonávala posádka policajného vrtuľníka. Okolnosti smrti muža začala vyšetrovať miestna prokuratúra.



Doklady nájdené u mŕtveho podľa Krupu dokazujú, že mladík bol predtým v Bielorusku. "Našli sme víza z 15. septembra. Zdá sa, že muž prišiel do Bieloruska v polovici septembra," vysvetlil hovorca.



Poľsko sa snaží zastaviť prílev migrantov z Blízkeho východu a Afriky, ktorí do krajiny prichádzajú z Bieloruska. Poľská vláda uvádza, že migrantov pozval do Bieloruska prezident krajiny Alexandr Lukašenko, údajne pod prísľubom, že budú môcť žiť v EÚ.



Poľsko 2. septembra pozdĺž svojich hraníc vyhlásilo výnimočný stav s cieľom riešiť migračnú krízu. Začiatkom októbra platnosť núdzového stavu predĺžilo o ďalších 60 dní.



Novinári do tejto oblasti nemajú prístup, pripomína PAP.