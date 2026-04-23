ÚTOK MEDVEĎA V LESE: Zomrela pri ňom 58-ročná žena
Útok sa stal blízko slovenských hraníc.
Varšava 23. apríla (TASR) - Vo štvrtok dopoludnia zahynula po útoku medveďa v lesnom poraste pri obci Plonna v Podkarpatskom vojvodstve približne 20 km od hraníc so Slovenskom 58-ročná žena. Zasahujúce zložky jej už na mieste nedokázali poskytnúť pomoc pre rozsiahle zranenia. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Polícia uviedla, že oznámenie o útoku prijala krátko pred 10.40 h. Na miesto boli vyslaní policajti aj hasiči, ktorí v ťažko dostupnom zalesnenom teréne našli telo ženy z okresu Sanok s viditeľnými poraneniami.
Ako informoval dôstojník hasičov Pawel Giba, vzhľadom na rozsah poranení upustili od resuscitačných úkonov. Zdravotníci následne popoludní konštatovali smrť ženy.
Na miesto smeruje aj prokurátor a lekár, pričom prípad vyšetruje polícia.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
