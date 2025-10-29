< sekcia Zahraničie
Poľsko nemá informácie o znížení prítomnosti amerických vojakov
Autor TASR
Varšava 29. októbra (TASR) - Poľsko nedostalo žiadne informácie o prípadnom znížení prítomnosti amerických vojakov na svojom území. Uviedol to v stredu hovorca poľského ministerstva obrany Janusz Sejmej v reakcii na správy o plánovanej redukcii počtu amerických jednotiek na východnom krídle NATO. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Hovorca Sejmej pripomenul nedávne rozhovory poľského prezidenta Karola Nawrockého s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a októbrové stretnutie ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza s americkým šéfom Pentagónu Peteom Hegsethom v Bruseli. Poľská strana podľa Sejmeja disponuje potvrdeniami o stabilnej prítomnosti amerických vojakov v krajine.
