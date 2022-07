Poľsko: Nemci by zrušením sankcií pre Kaliningrad porušili predpisy EÚ

Varšava 8. júla (TASR) - Námestník poľského ministra zahraničných vecí Marcin Przydacz v piatok uviedol, že Nemecko snahou o zrušenie sankcií súvisiacich so železničnou prepravou tovarov do ruskej enklávy Kaliningrad porušuje právne predpisy Európskej únie. TASR správu prevzala od agentúry PAP.



Agentúra Reuters na konci júna citovala nemenovaný zdroj, podľa ktorého sa predstavitelia EÚ snažia vyňať Kaliningradskú oblasť zo sankcií uvalených na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu. Údajne sa tak chcú vyhnúť ďalšej eskalácii napätia s Moskvou.



"Nemecko dnes vyzýva Európu, aby porušilo zákony Únie v súvislosti so sankciami, ktoré európska 27-čka uvalila na Rusko," vyhlásil Przydacz v rozhovore pre poľské štátny rozhlas.



Litva zastavila tranzit tovarov podliehajúcich sankčnému režimu eurobloku do Kaliningradskej oblasti 17. júna. Týka sa to napríklad ocele. Prímorská Kaliningradská oblasť je zo všetkých strán na súši obklopená členskými štátmi Európskej únie – Litvou a Poľskom. Moskva tvrdí, že takéto obmedzenie je nelegálne, a pohrozila protiopatreniami.



Przydacz tiež uviedol, že Litva sa ako suverénny štát musí sama rozhodnúť, ktoré druhy tovaru umožní prepravovať cez svoje územie.