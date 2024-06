Poľsko, Nemecko a Česko chcú finančnú pomoc s ukrajinskými utečencami

Varšava 27. júna (TASR) - Lídri Poľska, Nemecka a Česka požiadali listom predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú o ďalšie finančné prostriedky určené na pokrytie nákladov spojených s prijatím ukrajinských utečencov na svojom území, píše TASR podľa štvrtkovej správy agentúry PAP.



V liste z 26. júna napísal poľský premiér Donald Tusk spoločne s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a predsedom českej vlády Petrom Fialom, že problémy všetkých členských krajín nie sú pri ukrajinských utečencoch rovnaké, keďže takýto utečenci sa vo veľkom počte zdržiavajú len v niektorých krajinách.



Podľa Tuska, Scholza aj Fialu sú ich krajiny v tomto smere vystavené extrémnemu náporu. "Viac než 50 percent ukrajinských utečencov, ktorí prišli do Európskej únie, žije v Nemecku, Poľsku a Českej republike," uvádzajú v liste.



Trojica lídrov dodáva, že situáciou obzvlášť zasiahnuté členské štáty si vyžadujú ďalšiu značnú finančnú podporu z už existujúcich fondov určených pre roky 2021 - 2027. Tá by mala zohľadniť ich skutočné výdavky na prijímanie, ubytovanie a ďalšie zabezpečenie ukrajinských utečencov.



Koncom apríla sa podľa Eurostatu nachádzalo v EÚ takmer 4,2 milióna Ukrajincov so štatútom tzv. dočasnej ochrany. PAP pripomína, že vyše 950.000 z nich žilo podľa týchto údajov v Poľsku.