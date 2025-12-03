< sekcia Zahraničie
Poľsko, Nemecko a Nórsko prispejú 500 mil. USD na zbrane pre Ukrajinu
Oznámili to ministri zahraničných vecí týchto troch krajín Radoslaw Sikorski, Johann Wadephul a Espen Barth Eide.
Autor TASR
Berlín/Brusel 3. decembra (TASR) — Poľsko, Nemecko a Nórsko prispejú sumou 500 miliónov dolárov na nákup zbraní a munície pre Ukrajinu od USA prostredníctvom mechanizmu PURL. V stredu to pred rokovaním NATO v Bruseli oznámili ministri zahraničných vecí týchto troch krajín Radoslaw Sikorski, Johann Wadephul a Espen Barth Eide, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry PAP a DPA.
Wadephul špecifikoval, že Nemecko poskytne na dodávky amerických zbraní a munície Ukrajine ďalších 200 miliónov dolárov (približne 172 miliónov eur). Ďalších 25 miliónov eur dostane fond NATO, z ktorého sa financujú položky ako zimné vybavenie či zdravotnícky materiál.
V súvislosti s vojnou na Ukrajine Wadephul povedal, že ruský prezident Vladimir Putin stále neprejavuje žiadnu skutočnú ochotu rokovať. „Putin sa naďalej snaží podkopať európsku a euroatlantickú bezpečnosť. Chce otestovať naše obranné schopnosti. Chce nás rozdeliť, aby oslabil našu alianciu. To sa mu však nepodarí,“ konštatoval šéf nemeckej diplomacie.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte uviedol, že v posledných mesiacoch európski členovia Aliancie a Kanada poskytli prostredníctvom mechanizmu PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny) štyri miliardy dolárov na nákup amerického vojenského vybavenia pre Ukrajinu.
Ministri zahraničných vecí krajín NATO v stredu rokujú v sídle Aliancie v Bruseli okrem iného o pokračujúcej podpore Ukrajiny, ktorá sa takmer štyri roky bráni invázii ruských síl. Rokovania sa zamerajú aj na posilnenie kolektívnej obrany NATO voči hrozbe, ktorú predstavuje Rusko, a nedávnymi iniciatívami na riešenie rusko-ukrajinského konfliktu a ich vplyvom na bezpečnosť NATO.
Wadephul špecifikoval, že Nemecko poskytne na dodávky amerických zbraní a munície Ukrajine ďalších 200 miliónov dolárov (približne 172 miliónov eur). Ďalších 25 miliónov eur dostane fond NATO, z ktorého sa financujú položky ako zimné vybavenie či zdravotnícky materiál.
V súvislosti s vojnou na Ukrajine Wadephul povedal, že ruský prezident Vladimir Putin stále neprejavuje žiadnu skutočnú ochotu rokovať. „Putin sa naďalej snaží podkopať európsku a euroatlantickú bezpečnosť. Chce otestovať naše obranné schopnosti. Chce nás rozdeliť, aby oslabil našu alianciu. To sa mu však nepodarí,“ konštatoval šéf nemeckej diplomacie.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte uviedol, že v posledných mesiacoch európski členovia Aliancie a Kanada poskytli prostredníctvom mechanizmu PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny) štyri miliardy dolárov na nákup amerického vojenského vybavenia pre Ukrajinu.
Ministri zahraničných vecí krajín NATO v stredu rokujú v sídle Aliancie v Bruseli okrem iného o pokračujúcej podpore Ukrajiny, ktorá sa takmer štyri roky bráni invázii ruských síl. Rokovania sa zamerajú aj na posilnenie kolektívnej obrany NATO voči hrozbe, ktorú predstavuje Rusko, a nedávnymi iniciatívami na riešenie rusko-ukrajinského konfliktu a ich vplyvom na bezpečnosť NATO.