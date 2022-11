Poľsko Nemecku: Nám ponúkané systémy Patriot dajte radšej Ukrajine

Varšava 24. novembra (TASR) - Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak v stredu oznámil, že požiadal Nemecko, aby dodalo Ukrajine systémy protivzdušnej obrany Patriot, ktoré ponúklo Poľsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Berlín ponúkol Varšave zmienené obranné systémy po minulotýždňovom dopade rakety v poľskej obci Przewodów pri hraniciach s Ukrajinou, pri ktorom prišlo o život dve osoby.



Podľa Varšavy aj NATO na Przewodów zrejme dopadla raketa ruskej výroby, ktorú vypálila ukrajinská protivzdušná obrana. Konečnú vinu však Západ pripísal Rusku, pretože postavilo Ukrajinu do pozície, v ktorej sa musí brániť pred ruskými raketovými údermi.



"Po ďalších raketových útokoch Ruska (na Ukrajinu) som požiadal nemeckú stranu, aby odovzdala Ukrajine batérie Patriot, ktoré ponúkla Poľsku, a rozmiestnila ich na ich (ukrajinských) západných hraniciach," napísal Blaszczak na Twitteri.



"Ukrajine to pomôže zabrániť ďalším obetiam na životoch ako aj výpadkom prúdu a zvýši to tiež bezpečnosť na našich východných hraniciach," dodal poľský minister.



Takýto krok korešponduje s postojom, aký už skôr v stredu vyslovil líder poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski. Ten v rozhovore pre agentúru PAP privítal ponuku Nemecka týkajúcu sa Patriotov. Zároveň však uviedol, že tieto systémy by mali lepšie využitie na západnej Ukrajine, kde by ich nasadenie bolo osožnejšie aj pre bezpečnosť samotného Poľska.