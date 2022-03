Poľský nemocničný vlak privezie v najbližších dňoch ďalších Ukrajincov

Varšava 2. marca (TASR) - Poľsko vyšle v najbližších dňoch nemocničný vlak na ďalšie jazdy, aby dopravil z Ukrajiny deti a tehotné ženy. V stredu to oznámil námestník poľského ministra zdravotníctva Waldemar Kraska, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra PAP.



Kraska na tlačovej konferencii vo Varšave povedal, že hlavným účelom organizovania nemocničného vlaku je pomôcť zraneným na Ukrajine a priviezť ich do Poľska na poskytnutie lekárskej starostlivosti. Avšak pri prvej jazde dopraví z Ukrajiny aj matky s deťmi, dodal Kraska.



"V najbližších dňoch plánujeme aj ďalšie jazdy tohto vlaku. Budeme sa pri nich zameriavať prevažne na deti a tehotné ženy," pokračoval v informovaní novinárov.



Dodal, že v pohraničnej oblasti sa nachádza mnoho zraniteľných ľudí a ministerstvo zdravotníctva chce, aby "k hranici docestovali špeciálnymi vlakmi, my sa o nich postaráme".



Poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski na tlačovej konferencii vyhlásil, že poľský zdravotný systém je pripravený prijať pacientov z Ukrajiny – ranených pri vojenských akciách a aj chorých.



"Pre občanov, ktorí prekročia našu hranicu, máme pripravený systém nemocníc a zdravotnej starostlivosti," spresnil Niedzielski. Doplnil, že v Poľku môže poskytnúť liečbu ukrajinským občanom približne 120 nemocníc, čo predstavuje celkovo 7000 lôžok.



Kraska ubezpečil, že prvá pomoc je poskytovaná na každom prijímacom stanovišti a že ministerstvo tam tiež plánuje poslať očkovacie autobusy.